«Саутгемптон» — «Лестер»: счет матча 0:9, обзор голов

нанес крупное поражениев выездном матче десятого тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Сент-Мэри», завершилась со счетом 9:0 в пользу гостей.

Одной из причин столь крупного поражения «святых» послужила красная карточка, которую уже на 12-й минуте получил Райан Бертранд.

У победителей хет-трики оформили Айосе Перес и Джейми Варди. По голу забили Бенджамин Чилвел, Юри Тилеманс и Джеймс Мэддисон.

Отметим, что в активе Чилвела также две результативные передачи.

АПЛ. 9-й тур «Саутгемптон» — «Лестер» — 0:9 (0:5) Голы: Чилвелл, 10 (0:1). Тилеманс, 17 (0:2). Перес, 19 (0:3). Перес, 39 (0:4). Варди, 45 (0:5). Перес, 57 (0:6). Варди, 58 (0:7). Мэддисон, 85 (0:8). Варди, 90+4 — с пенальти (0:9)«Саутгемптон»: Ганн, Бертранд, Вестергор (Стивенс, 46), Йосида, Беднарек, Валери (Армстронг, 70), Ромеу, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Редмонд, Ингс (Дансо, 46)«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс, Ндиди, Барнс (Олбрайтон, 72), Мэддисон, Варди, Перес (Грэй, 74)Удаление: Бертранд, 12

В турнирной таблице АПЛ «Лестер» поднялся на второе место (20 очков), «Саутгемптон» идет 18-м (8 очков). 0