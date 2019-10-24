ЦСКА — «Ференцварош»: составы, коэффициенты, онлайн

Определились стартовые составы московского ЦСКА и венгерского «Ференцвароша» на матч группового турнира Лиги Европы.

ЦСКА: Акинфеев — Карпов, Магнуссон, Дивеев — Мариу Фернандес, Обляков, Ахметов, Влашич, Кучаев — Чалов, Сигурдссон.

Запасные: Помазун, Бийол, Бистрович, Гогуа, Нисимура, Лукас Сантос, Шарлия.

«Ференцварош»: Дибус, Игнатенко, Ловренчич, Нгуен, Зубков, Харатин, Цивич, Сигер, Ботка, Блажич.

Запасные: Гроф, Варга, Двали, Изаэл, Пришкин, Чонка, Шкварка.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение ЦСКА. Коэффициент на его победу — 1.47, на ничью — 5.0, тогда как на успех «Ференцварошу» — 8.05.

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