ЦСКА — «Ференцварош». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 24 ноября 2019 года

В четверг, 24 ноября, ЦСКА на своем поле примет «Ференцварош» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы H, которая пройдет на «ВЭБ Арене», начнется в 19:55 по московскому времени. Прогноз на ЦСКА — «Ференцварош».

ЦСКА

Московский ЦСКА на данный момент занимает последнее место в турнирной таблице группы H, не набрав ни одного очка.

В первом туре группового этапа «армейцы» проиграли «Лудогорцу» (1:5), а во втором — «Эспаньолу» (0:2).

В чемпионате России у подопечных Виктора Гончаренко дела идут лучше, хотя проблем тоже хватает. Так, в октябре они уступили «Ростову» (1:3) и разошлись миром с «Уфой» (1:1), из-за чего опустились на пятое место в турнирной таблице.

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После травм у ЦСКА восстанавливаются Виктор Васин, Кирилл Набабкин и Дмитрий Ефремов.

«Ференцварош»

«Ференцварош» расположился на третьей строчке в турнирной таблице группы H с одним баллом на счету.

«Зеленые орлы» в первом туре разошлись миром с «Эспаньолом» (1:1), а во втором крупно проиграли «Лудогорцу» (0:3).

В турнирной таблице чемпионата Венгрии подопечные Сергея Реброва занимают второе место. Впрочем, от лидера они отстают на три очка, имея игру в запасе.

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На минувших выходных «зеленые орлы» на своем поле одержали победу над «Уйпештом» (1:0).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа ЦСКА — 1.53, победа «Ференцвароша» — 6.70, ничья — 4.50.

Понятно, что у «армейцев» гораздо больше еврокубкового опыта, более квалифицированный состав, да и поддержка трибун сыграет на руку команде Гончаренко.

Однако нас настораживают неудачный старт «красно-синих» в Лиге Европы и их последние провали в Премьер-лиге, которые явно свидетельствуют об игровых проблемах.

Команда из Венгрии далеко не так проста, как может показаться на первый взгляд, поэтому мы полагаем, что ЦСКА ждет тяжелая игра. Наш прогноз — «победа "Ференцвароша" с форой +1» за 2.00.

Еще один интересный вариант — «ничья хотя бы в одном из таймов». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.66. 0