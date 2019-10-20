«Севилья» — «Леванте»: счет 1:0, обзор голов

Люк де Йонг
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Единственный гол в матче был забит на 86 минуте. Хесус Навас протянул мяч по правой бровке и навесил у лицевой линии на Люка де Йонга. Тот головой положил мяч в сетку ворот.
«Севилья» остановилась на 6 месте. «Леванте» на 11 строчке. Команды имеют 16 и 11 очков соответственно.
Примера. 9 тур
«Севилья» — «Леванте»
Гол: 1:0 — 86 де Йонг«Севилья» Вацлик, Диего Карлос, Кунде, Регилон, Навас, Фернандо, Жордан, Окампос, Банега (Оливер Торрес, 72), Нолито (де Йонг, 72), Эрнандес (Васкес, 80)«Леванте» Фернандес, Кабако, Тоньо, Везу, Мирамон, Мелеро (Вукчевич, 73), Кампанья, Радоя, Эрнани (Барди, 64), Рохер Марти (Майораль, 85), МоралесПредупреждения: Кабако (14), Фернандо (58), Кунде (76), Везу (90)