«Севилья» — «Леванте»: счет 1:0, обзор голов

В 9 туре Примерыс минимальным счетом дома обыграла. «Андалусийцы» выиграли 1:0, забив под завесу поединка.

Единственный гол в матче был забит на 86 минуте. Хесус Навас протянул мяч по правой бровке и навесил у лицевой линии на Люка де Йонга. Тот головой положил мяч в сетку ворот.

«Севилья» остановилась на 6 месте. «Леванте» на 11 строчке. Команды имеют 16 и 11 очков соответственно.