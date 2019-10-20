Дубли Мартинеса и Лукаку позволили «Интеру» обыграть «Сассуоло»

одержал победу надв выездном матче восьмого тура итальянской Серии А.

Встреча, которая прошла на стадионе «Мапей», завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.

«Нерадзурри» вышли вперед уже на 2-й минуте, когда Лаутаро Мартинес точно пробил в дальний верхний угол с линии штрафной площади.

Хозяева отыгрались на 16-й минуте. Результативный удар с острого угла нанес Доменико Берарди.

На 38-й минуте «нерадзурри» вернули себе минимальный перевес усилиями Ромелу Лукаку, который поразил чужие ворота ударом с десяти метров. В концовке первого тайма бельгиец оформил дубль, реализовав пенальти.

На 71-й минуте «Интер» получил право на еще один пенальти, с которого в этот раз точно пробил Мартинес.

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Еще через три минуты «Сассуоло» ответил голом Филипа Джуричича, который едва вошел в чужую штрафную и сразу же пробил низом точно в дальний угол.

На 82-й минуте отличился Жереми Бога, сократив отставание хозяев до минимума, но на большее подопечных Роберто де Дзерби не хватило.

В турнирной таблице Серии А «Интер» занимает второе место (21 очко), а «Сассуоло» — 16-е (6 очков). 0