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    Месси пока не думает о завершении карьеры

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    Форвард «Барселоны» Лионель Месси рассказал о планах на будущее.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    «Со временем определюсь, когда буду завершать карьеру. Ты сам понимаешь, когда не можешь продолжать. Именно я буду тем, кто скажет, что достаточно. Не знаю, как долго еще буду играть. Сейчас я чувствую себя хорошо.

    Каждый из нас ищет опыт, который он считает лучшим для себя. У меня никогда не было необходимости покидать лучший клуб в мире — "Барселону". Здесь я наслаждаюсь каждой тренировкой, каждой игрой и городом.

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    • Касательно физического состояния, это трудно, потому что мысленно чувствуешь, что ты хорош и силен. Думаешь, что тебе 25 лет, и можешь продолжать делать то же самое, что и раньше. Но это тело управляет тобой, и есть ситуации, в которых ты должен уделять больше внимания, чем раньше. Нужно работать в матчах и на тренировках по-другому», — приводит слова Месси Gazzetta dello Sport. 0

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