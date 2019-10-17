Месси пока не думает о завершении карьеры

Форвард «Барселоны»рассказал о планах на будущее.

«Со временем определюсь, когда буду завершать карьеру. Ты сам понимаешь, когда не можешь продолжать. Именно я буду тем, кто скажет, что достаточно. Не знаю, как долго еще буду играть. Сейчас я чувствую себя хорошо.

Каждый из нас ищет опыт, который он считает лучшим для себя. У меня никогда не было необходимости покидать лучший клуб в мире — "Барселону". Здесь я наслаждаюсь каждой тренировкой, каждой игрой и городом.

Касательно физического состояния, это трудно, потому что мысленно чувствуешь, что ты хорош и силен. Думаешь, что тебе 25 лет, и можешь продолжать делать то же самое, что и раньше. Но это тело управляет тобой, и есть ситуации, в которых ты должен уделять больше внимания, чем раньше. Нужно работать в матчах и на тренировках по-другому», — приводит слова Месси Gazzetta dello Sport. 0