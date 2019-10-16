Болгарские болельщики задержаны за расизм во время игры с Англией

После матча отборочного турнира(0:6) пять болгарских болельщиков были арестованы, передает The Sun.

Им ставят в вину расистские оскорбления английских футболистов. Также на трибунах были зафиксированы нацистские жесты.

Напомним, матч дважды останавливался из-за проявлений расизма. После скандала УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Болгарии. При этом открыто дело и против Англии за неуважение к гимну соперников со стороны болельщиков и недостаточное количество стюардов с их стороны.

Глава Болгарского футбольного союха Борислав Михайлов подал в отставку, а министерство спорта страны заявило о разрыве отношений с БФС. 0