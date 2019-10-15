Лунин включен в список претендентов на награду Golden Boy

Издание Tuttosport опубликовало список из 20 претендентов на футбольную награду Golden Boy.

Награда вручается лучшему молодому игроку Европы по итогам голосования журналистов ведущих спортивных изданий.

В список включен украинский вратарь Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу».

Также в список вошел прошлогодний обладатель награды Маттейс Де Лигт из «Ювентуса».

Полностью список выглядит следующим образом:

Алфонсо Дэвис (Канада, «Бавария»), Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «Милан»), Анссумане Фати (Гвинея-Бисау/Испания, «Барселона»), Филип Фоден (Англия, «Манчестер Сити»), Маттео Гендузи (Франция, «Арсенал»), Эрлинг Холанд (Норвегия, «Ред Булл Зальцбург»), Кай Хаверц (Германия, «Байер»), Жоао Феликс (Португалия, «Атлетико»), Деян Йовелич (Сербия, «Айнтрахт», Франкфурт), Мойзе Кен (Италия, «Эвертон»), Ли Кан Ин (Южная Корея, «Валенсия»), Андрей Лунин (Украина, «Вальядолид»), Дониэлл Мален (Нидерланды, ПСВ), Мэйсон Маунт (Англия, «Челси»), Родриго (Бразилия, «Реал»), Джейдон Санчо (Англия, «Боруссия», Дортмунд), Ферран Торрес (Испания, «Валенсия»), Винисиус (Бразилия, «Реал»), Николо Дзаньоло (Италия, «Рома»), Маттейс Де Лигт (Нидерланды, «Ювентус»). 0