Словения — Австрия. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (13.10.2019)

Составы команд:
«Словения»: Ян Облак, Миха Мевля, Юре Балковец, Альяж Струна, Петар Стоянович, Ясмин Куртич, Йосип Иличич, Беньямин Вербич, Rene Krhin, Роман Безьяк, Андраж Шпорар.
«Австрия»: Чичан Станкович, Мартин Хинтереггер, Андреас Ульмер, Александар Драгович, Стефан Пош, Валентин Лацаро, Юлиан Баумгартлингер, Штефан Ильзанкер, Марсель Забитцер, Конрад Лаймер, Михаэль Грегорич.
Предыдущий матч соперников: «Австрия» — «Словения» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.