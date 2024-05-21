21 мая в 10-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Слуцк» и «Неман». Начало игры — в 18:45 мск. «Слуцк» — «Неман»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Слуцк»

Турнирное положение: «Слуцк» все никак не выберется из низов. На данный момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом команда выиграла лишь 2 раза в 9 матчах чемпионата. Вот только в среднем забивает «Слуцк» менее гола за матч: 6 забитых мячей в 9 поединках.

Последние матчи: в предыдущем туре команда проиграла. «Слуцк» разгромно уступил брестскому «Динамо» (1:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Слуцк» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 9 пропущенных.

Более того, пораженческая серия составляет 2 матча. Зато со «Славией» команде удалось справиться (1:0).

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит не столь выгодно. Да и забивает «Слуцк» со скрипом.

Матчи против гродненцев для команды традиционно проходят крайне неудачно. Из 5 последних очных встреч «Слуцк» проиграл 4 раза при 1 ничьей.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются улучшить свое турнирное положение. Вот только последняя победа над «Неманом» датирована концом 2019 года.

«Неман»

Турнирное положение: Гродненцы намерены побороться за чемпионство. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Неман» в 9 матчах выиграл 7 раз. При этом гродненцы забивают маловато: всего 11 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла очередные три очка. «Неман» дома минимально одолел «канониров».

Эта виктория стала для команды четвертой кряду. Причем во всех этих матчах гродненцы не пропустили ни разу.

Вообще, «Неман» в 5 последних матчах выиграл 4 раза при одной коллизии. Забила в них команда 5 мячей при всего 2 пропущенных.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе гродненцы выглядят монолитно. Да и тылы команды надежны и крепки!

Команда имеет явные проблемы в плане созидания. Да и лидер атак гродненцев Павел Савицкий отличился пока только трижды.

Причем в таблице «Неман» опережает ближайшего конкурента лишь на один балл. Так что терять очки не рекомендуется.

Нет сомнений, что гости будут стремиться добыть свою пятую победу кряду. Да и в атаке гродненцы попытаются прибавить.

Статистика для ставок

«Слуцк» в среднем забивает менее гола за матч

«Неман» выиграл в 4 своих последних матчах

«Слуцк» не обыгрывал гродненцев более 4 лет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Неман» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 5.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.38 и 1.58.

Прогноз: «Неман» явно сильнее соперника, имеющего огромные проблемы с надежностью тылов.

Гродненцы постараются утвердиться в лидерах чемпионата, и уж точно будут активно атаковать.

Ставка: Победа «Немана» в 1 тайме за 2.32.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить смогут оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.19