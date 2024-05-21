21 мая в 35-м туре чемпионата Армении по футболу сыграют «Пюник» и «Ноа». Начало игры — в 16:00 мск. «Пюник» — «Ноа»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Пюник»

Турнирное положение: «Пюник» сражается за чемпионский титул. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Пюник» за 2 тура до финиша отстает от лидера «Ноа» лишь на один пункт. Зато проиграла команда меньше всех в лиге — 2 матча.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда завоевала три очка. «Пюник» разгромил слабых армейцев (3:0).

Причем эта победа стала для команды четвертой кряду. Причем 3 из этих викторий получились разгромными.

Команда имеет лучшую атаку в лиге. «Пюник» в 34 поединках чемпионата наколотил 80 мячей в ворота соперников.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела весьма выгодно. Да и забивает «Пюник» пачками.

Матчи против «Ноа» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Пюник» выиграл в 4 при одной ничьей.

Теперь все в руках номинальных хозяев. Победа в этом матче выведет их на первое место, и останется лишь одолеть скромный «Ширак».

«Ноа»

Турнирное положение: Ереванцы ныне лидируют в чемпионате Армении. Ныне «Ноа» располагается на 1 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Ноа» не столь результативна. В 34 матчах игроки команды сумели отличиться 66 точными ударами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три зачетных балла. «Ноа» переиграла «Арарат-Армению» (2:1).

Эта виктория стала для команды третьей подряд. Вот только все они получились с разницей в один мяч.

Причем «Ноа» до того сенсационно уступила «Шираку». Зато пропускает команда в среднем менее гола за матч.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ноа» выглядит не столь выгодно. Да и проблемы с реализацией заметны невооруженным глазом.

По количеству побед в нынешнем чемпионате команда держит пальму первенства. Выиграны 25 мячей из 34.

Более того, «Ноа» давненько не обыгрывала «Пюник». Последняя победа в очной встрече случилась еще 3 года назад.

Наверняка гости будут действовать с оглядкой на свои тылы. А вот шансы преуспеть в контригре у ереванцев имеются.

Статистика для ставок

«Пюник» уже 3 года не проигрывает ереванцам

«Ноа» имеет трехматчевую победную серию

«Пюник» выиграл в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пюник» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 3.41, а победа оппонента — в скромные 3.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.99 и 1.75.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать с первых минут встречи.

«Пюник» борется за чемпионский титул, и наверняка будет действовать с позиции силы.

Ставка: Победа «Пюника» в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито более 3 мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.46