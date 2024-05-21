ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Золото РПЛ найдет своего владельца в 30-м туреНа троих. «Динамо», «Зенит» и «Краснодар» разыграют титул в 30-м туре Пеп ГвардиолаЛучше, чем Ферги. Гвардиола вошел в историю английского футбола Матео КассьерраПента-трик Кассьерры. «Зенит» разбил «Ахмат» и остался в чемпионской гонке
    Все новости спорта

    «Пюник» сразу полетит в атаку

    «Пюник» — «Ноа». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, чемпионат Армении, 21 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Пюник
    Прогноз и ставки на «Пюник» — «Ноа»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артак Дашян
    21 мая в 35-м туре чемпионата Армении по футболу сыграют «Пюник» и «Ноа». Начало игры — в 16:00 мск. «Пюник» — «Ноа»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Армения. Высшая лига 21 Мая 2024 года

    Пюник

  • Ереван
    •  Пюник 16:00 Ноа

    Ноа

  • Ереван
    •

    «Пюник»

    Турнирное положение: «Пюник» сражается за чемпионский титул. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Пюник» за 2 тура до финиша отстает от лидера «Ноа» лишь на один пункт. Зато проиграла команда меньше всех в лиге — 2 матча.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда завоевала три очка. «Пюник» разгромил слабых армейцев (3:0).

    Причем эта победа стала для команды четвертой кряду. Причем 3 из этих викторий получились разгромными.

    Команда имеет лучшую атаку в лиге. «Пюник» в 34 поединках чемпионата наколотил 80 мячей в ворота соперников.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела весьма выгодно. Да и забивает «Пюник» пачками.

    Матчи против «Ноа» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Пюник» выиграл в 4 при одной ничьей.

    Теперь все в руках номинальных хозяев. Победа в этом матче выведет их на первое место, и останется лишь одолеть скромный «Ширак».

    «Ноа»

    Турнирное положение: Ереванцы ныне лидируют в чемпионате Армении. Ныне «Ноа» располагается на 1 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Ноа» не столь результативна. В 34 матчах игроки команды сумели отличиться 66 точными ударами.

  • Нас ждет золотой матч. «Краснодар» остался в чемпионской гонке, отправив «Сочи» в Первую лигу
  • Подробности матча-триллера на «Фиште» — в нашем обзоре спортивной прессы
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три зачетных балла. «Ноа» переиграла «Арарат-Армению» (2:1).

    Эта виктория стала для команды третьей подряд. Вот только все они получились с разницей в один мяч.

    Причем «Ноа» до того сенсационно уступила «Шираку». Зато пропускает команда в среднем менее гола за матч.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ноа» выглядит не столь выгодно. Да и проблемы с реализацией заметны невооруженным глазом.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    По количеству побед в нынешнем чемпионате команда держит пальму первенства. Выиграны 25 мячей из 34.

    Более того, «Ноа» давненько не обыгрывала «Пюник». Последняя победа в очной встрече случилась еще 3 года назад.

    Наверняка гости будут действовать с оглядкой на свои тылы. А вот шансы преуспеть в контригре у ереванцев имеются.

    Статистика для ставок

    • «Пюник» уже 3 года не проигрывает ереванцам

    • «Ноа» имеет трехматчевую победную серию

    • «Пюник» выиграл в 4 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пюник» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 3.41, а победа оппонента — в скромные 3.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.99 и 1.75.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать с первых минут встречи.

    «Пюник» борется за чемпионский титул, и наверняка будет действовать с позиции силы.

    Ставка: Победа «Пюника» в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито более 3 мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.46

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Самсонова — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Карацев — Коболли
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Навоне — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Марожан — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кубань — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Салернитана — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Генк — Антверпен
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Пари НН — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  5.07
  • Экспресс дня 20 мая
  • Сегодня в 20:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Хеккен — Мальме
  • Футбол
  • Сегодня в 20:10
    •  1.75
  • Прогноз на матч Финляндия — Дания
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.67
  • Прогноз на матч Казахстан — Польша
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.06
  • Прогноз на матч Эспаньол — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Пюник» — «Ноа». 21 мая в 35-м туре чемпионата Армении по футболу сыграют «Пюник» и «Ноа». Начало игры — в 16:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Пюник» — «Ноа» с коэффициентом 2.50.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры