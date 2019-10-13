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    Рамос: Нет ничего обиднее, чем потерять очки на последних секундах матча

    Евро-2020 Сборная Испании Футбол Испании
    В рамках отбора на Евро-2020 сборная Испании на выезде сыграла вничью со сборной Норвегии, при этом по ходу встречи испанцы побеждали со счетом 0:1, но в конце матча пропустили. Серхио Рамос поделился своими впечатлениями от этого результата.

    Серхио Рамос
    Серхио Рамос

    «Наверное, нет ничего обиднее, как потерять победу и важные очки в последние секунды матча. Но очень сложно играть против команды, которая знала, что ей нельзя проигрывать в этом матче. Они атаковали до последнего, рисковали в каждом моменте.

    Норвегия знала, как оказать на нас давление в последние минуты встречи, отправив всех своих высоких игроков в штрафную и забив мяч. Нам этот матч также был важен, поскольку мы расценивали его как важный с точки зрения победы для выхода на Евро-2020», — цитирует Рамоса пресс-служба UEFA. 0

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