Рамос: Нет ничего обиднее, чем потерять очки на последних секундах матча

В рамках отбора на Евро-2020 сборнаяна выезде сыграла вничью со сборной Норвегии, при этом по ходу встречи испанцы побеждали со счетом 0:1, но в конце матча пропустили.поделился своими впечатлениями от этого результата.

«Наверное, нет ничего обиднее, как потерять победу и важные очки в последние секунды матча. Но очень сложно играть против команды, которая знала, что ей нельзя проигрывать в этом матче. Они атаковали до последнего, рисковали в каждом моменте.

Норвегия знала, как оказать на нас давление в последние минуты встречи, отправив всех своих высоких игроков в штрафную и забив мяч. Нам этот матч также был важен, поскольку мы расценивали его как важный с точки зрения победы для выхода на Евро-2020», — цитирует Рамоса пресс-служба UEFA. 0