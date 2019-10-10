Бразилия сыграла вничью с Сенегалом

Роберто Фирмино
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«Избранные» быстро открыли счет, забив на девятой минуте. Габриэл Жезус получил мяч из центра поля. Сместившись с ним к центру до линии штрафной, футболист «Ман Сити» отдал проникающую передачу на Роберто Фирмино. Тот практически с «нулевого» угла перебросил вратаря сборной Сенегала.
Счет сенегальцы сравняли уже под конец первой половины встречи. Садио Мане накрутил двух футболистов Бразилии на левом фланге и прорвался в штрафную, где Маркиньос завалил вингера на газон. Пенальти принялся пробивать Дедьу. Футболист сильно пробил в левый нижний угол. К слову, Эдерсон угадал направление удара.
Международный товарищеский матч
Бразилия — Сенегал
Голы: 1:0 — 9 Фирмино, 1:1 — 45, пенальти ДьедиуБразилия: Эдерсон, Дани Алвес, Алекс Сандро (Лоди, 79), Маркиньос, Тиаго Силва, Коутиньо (Ришарлисон, 72), Артур (Матеус Энрике, 68), Каземиро, Неймар, Габриэл Жезус, Фирмино (Эвертон, 59)Сенегал: Гомис, Кулибали, Коли, Сане, Гассама, Сарр (Тиуб, 90), Куяте (Сарр, 66), Мане, Гуйе (Ндиайе, 79), Диатта, Дьедиу (Диалло, 78)Предупреждения: Маркиньос (45), Куяте (50), Кулибали (67), Алекс Сандро (71)