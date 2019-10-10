Бразилия сыграла вничью с Сенегалом

Сборнаяв рамках товарищеского поединка встречалась со сборной. Матч закончился со счетом 1:1.

«Избранные» быстро открыли счет, забив на девятой минуте. Габриэл Жезус получил мяч из центра поля. Сместившись с ним к центру до линии штрафной, футболист «Ман Сити» отдал проникающую передачу на Роберто Фирмино. Тот практически с «нулевого» угла перебросил вратаря сборной Сенегала.

Счет сенегальцы сравняли уже под конец первой половины встречи. Садио Мане накрутил двух футболистов Бразилии на левом фланге и прорвался в штрафную, где Маркиньос завалил вингера на газон. Пенальти принялся пробивать Дедьу. Футболист сильно пробил в левый нижний угол. К слову, Эдерсон угадал направление удара.