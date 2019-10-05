АПЛ. Разгромное поражение «Тоттенхэма», «Ливерпуль» выиграл у «Лестера»

«Брайтон» — «Тоттенхэм» — 3:0
В стартовом матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» принимал «Тоттенхэм».
Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:0.
На 3-й минуте Ниль Мопе вывел «Брайтон» вперед, на 32-й Аарон Конноли увеличил преимущество хозяев, а на 65-й он же оформил дубль.
«Брайтон» набрал 9 очков и поднялся на двенадцатое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» (11) — на шестом месте.
«Норвич» — «Астон Вилла» 1:5
«Норвич» был разгромлен «Астон Виллой» на своем поле в матче 8 тура АПЛ.
Гости быстро вышли вперед. Уже на 14 минуте Уэсли забил первый мяч. На 30 минуте встречи он же удвоил преимущество своей команды. Спустя 8 минут Уэсли мог оформить «хэт-трик», но не смог забить с пенальти.
Второй тайм начался с забитого мяча в исполнении Грилиша. Четвертый гол гостей забил Хурихэйн.
На 83 минуте Луис «поставил запятую» в этом матче, забив с передачи Уэсли. «Канарейки» смогли ответить голом престижа. За три минуты до конца основного времени Дрмич забил последний мяч в данном противостоянии.
«Уотфорд» — «Шеффилд Юнайтед»
5 октября, 17:00 мск
«Бернли» — «Эвертон»
5 октября, 17:00 мск
«Ливерпуль» — «Лестер» 2:1
«Ливерпуль» в матче 8 тура АПЛ, казалось бы, упустил победу, но затем все-таки ее вырвал. Хозяева выиграли со счетом 2:1.
Первый мяч в игре был забит Садио Мане, который воспользовался подкрученной передачей Милнера по левому флангу, убежал от защиты и пробил точно в нижний угол ворот.
На 80 минуте матча Джеймс Мэддисон сравнял счет. Он открылся под проникающую передачу Переса и в одно касание пробил под руку Адриану.
В добавленное время Олбрайтон допустил ошибку и сфолил на Садио Мане в своей штрафной. Арбитр назначил пенальти, который успешно реализовал Джеймс Милнер.
«Ливерпуль» продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ без единой потери очков. «Лестер» пока что остается на третьей строчке.
«Вест Хэм» — «Кристал Пэлас»
5 октября, 19:30 мск
«Саутгемптон» — «Челси»
6 октября, 16:00 мск
«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»
6 октября, 16:00 мск
«Арсенал» — «Борнмут»
6 октября, 16:00 мск