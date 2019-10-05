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    АПЛ. Разгромное поражение «Тоттенхэма», «Ливерпуль» выиграл у «Лестера»

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    «Брайтон» — «Тоттенхэм» — 3:0

    В стартовом матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» принимал «Тоттенхэм».

    Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

    На 3-й минуте Ниль Мопе вывел «Брайтон» вперед, на 32-й Аарон Конноли увеличил преимущество хозяев, а на 65-й он же оформил дубль.

    «Брайтон» набрал 9 очков и поднялся на двенадцатое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» (11) — на шестом месте.

    АПЛ. 8-й тур
    «Брайтон & Хоув» — «Тоттенхэм Хотспур» — 3:0 (2:0)
    «Брайтон & Хоув»: Райан, Монтойя, Данк, Берн, Уэбстер, Гросс, Стивенс (Маррей, 90), Муй, Альсате (Бонг, 88), Мопей, Конноли (Биссума, 80)«Тоттенхэм»: Ллорис (Гассанига, 8), Фертонген, Алдервейрелд, Дэйвис, Сиссоко, Эриксен, Дайер, Ндомбеле (Уинкс, 46), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 73), Ламела, КейнПредупреждения: Дайер, 55. Стивенс, 57. Данк, 89

    «Норвич» — «Астон Вилла» 1:5

    «Норвич» был разгромлен «Астон Виллой» на своем поле в матче 8 тура АПЛ.

    Гости быстро вышли вперед. Уже на 14 минуте Уэсли забил первый мяч. На 30 минуте встречи он же удвоил преимущество своей команды. Спустя 8 минут Уэсли мог оформить «хэт-трик», но не смог забить с пенальти.

    Второй тайм начался с забитого мяча в исполнении Грилиша. Четвертый гол гостей забил Хурихэйн.

    На 83 минуте Луис «поставил запятую» в этом матче, забив с передачи Уэсли. «Канарейки» смогли ответить голом престижа. За три минуты до конца основного времени Дрмич забил последний мяч в данном противостоянии.

    АПЛ. 8 тур
    «Норвич» — «Астон Вилла»
    Голы: 0:1 — 14 Уэсли, 0:2 — 30 Уэсли, 0:3 — 49 Грилиш, 0:4 — 61 Хурихэйн, 0:5 — 83 Дуглас Луис, 1:5 — 87 Дрмич«Норвич» Макговерн, Годфри, Ааронс, Льюис, Амаду, Ляйтнер, Маклин, Буэндиа, Штиперманн (Робертс, 76), Кэнтуэлл (Србены, 80), Пукки (Дрмич, 84)«Астон Вилла» Хитон, Мингз, Таргетт, Энгельс (Конса, 75), Гильбер, Макгинн, Хурихэйн (Дуглас Луис, 78), Эль-Гази (Трезеге, 64), Накамба, Грилиш, УэслиПредупреждения: Пукки (32), Макгинн (42), Хурихэйн (62)

    «Уотфорд» — «Шеффилд Юнайтед»

    5 октября, 17:00 мск

    «Бернли» — «Эвертон»

    5 октября, 17:00 мск

    «Ливерпуль» — «Лестер» 2:1

    «Ливерпуль» в матче 8 тура АПЛ, казалось бы, упустил победу, но затем все-таки ее вырвал. Хозяева выиграли со счетом 2:1.

    Первый мяч в игре был забит Садио Мане, который воспользовался подкрученной передачей Милнера по левому флангу, убежал от защиты и пробил точно в нижний угол ворот.

    На 80 минуте матча Джеймс Мэддисон сравнял счет. Он открылся под проникающую передачу Переса и в одно касание пробил под руку Адриану.

    В добавленное время Олбрайтон допустил ошибку и сфолил на Садио Мане в своей штрафной. Арбитр назначил пенальти, который успешно реализовал Джеймс Милнер.

    «Ливерпуль» продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ без единой потери очков. «Лестер» пока что остается на третьей строчке.

    АПЛ. 8 тур
    «Ливерпуль» — «Лестер»
    Голы: 1:0 — 40 Мане, 1:1 — 80 Мэддисон, 2:1 — 90, пенальти Милнер«Ливерпуль» Адриан, Робертсон, Ловрен, ван Дейк, Александер-Арнолд, Фабиньо, Милнер, Вейналдум (Хендерсон, 78), Мане, Фирмино (Ориги, 78), Салах (Лаллана, 90)«Лестер» Шмейхель, Сеюнджю, Чилуэлл, Рикарду Перейра, Эванс, Тилеманс, Мэддисон (Чоудури, 86), Прат (Перес, 73), Барнс (Олбрайтон, 46), Ндиди, ВардиПредупреждения: Ндиди (30), Фабиньо (39), Сеюнджю (53), Эванс (69), Чоудури (89)

    «Вест Хэм» — «Кристал Пэлас»

    5 октября, 19:30 мск

    «Саутгемптон» — «Челси»

    6 октября, 16:00 мск

    «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»

    6 октября, 16:00 мск

    «Арсенал» — «Борнмут»

    6 октября, 16:00 мск

    «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»

    6 октября, 18:30 мск

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