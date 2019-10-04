Клопп: «Лестер» может финишировать в топ-4 АПЛ

Главный тренерподелился мнением ои главном тренере «лисов» Брендане Роджерсе в преддверии матча 8-го тура английской Премьер-лиги.

«Лестер» способен финишировать в топ-4, сто процентов. Между другими шестью командами нет никакой разницы, кроме названия.

Вратарь «Лестера» в команде. Защита выглядит очень надежно, а в середине поля играют талантливые футболисты. Аналогично и в атаке. Не удивлен, что у Роджерса многое получается. Он показал себя и в «Ливерпуле», и в «Селтике», — цитирует Клоппа Sky Sports.

«Ливерпуль», набрав 21 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Лестер» (14) занимает третье место.

Матч «Ливерпуль» — «Лестер» состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» завтра, 5 октября, начало — в 17:00 мск. 0