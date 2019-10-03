Лаже: Я принимаю ответственность за оба поражения «Бенфики» в ЛЧ

Главный тренер «Бенфики»прокомментировал итог встречи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с(1:3).

«Я принимаю на себя ответственность за оба поражения в Лиге чемпионов.

Важно провести анализ, ведь наша статистика — не очень. Но нам надо понять, что нужно еще сделать для улучшения игры.

Я не чувствовал себя до конца в игре. Да, у нас была своя стратегия, и я думал, что она будет работать.

"Зенит" начал турнир с пятью защитниками, но я понимал, что соперник будет играть 4-4-2. Мы пытались использовать длинные и диагональные передачи.

Хотели далеко проходить по флангам, но видели, что не всегда все получалось у Сеферовича.

Мы пытались бить издали, но часто теряли мяч. С третьим голом мы потеряли все надежды.

Теперь мы должны забыть матч и смотреть вперед. В целом, мы неплохо начали сезон. Рассчитываем, что некоторые футболисты начнут играть лучше.

Моя задача — чтобы "Бенфика" соответствовала высокому уровню», — приводит слова Лаже «Спорт-Экспресс». 0