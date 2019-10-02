Отец Дзагоева рассказал, как отговорил сына от перехода в «Тоттенхэм»

Отец полузащитника ЦСКА, рассказал о том, как отговорил сына от перехода в

Лондонская команда проявляла интерес к российскому футболисту в 2016 году.

«Было такое. Боялся, что не заиграет как не заиграли многие российские футболисты», — сказал Дзагоев-старший в интервью на YouTube-канале «КраСава».

Также отец Дзагоева рассказал, что футболист мог стать игроком «Спартака».

«Сын играл за Академию Коноплева в финале турнира против "Локомотива", он стал лучшим бомбардиров и лучшим футболистом.

Ну, а на турнире были агенты. Наверное, доложили в "Спартак". Но его перехватил ЦСКА», — рассказал он.

Напомним, в феврале Дзагоев перенес операцию на передней крестообразной связке колена и с тех пор не выходил на поле. 0