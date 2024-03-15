Тренер «Браги»: Со мной контактировали представители «Спартака», но я отказался

Главный тренеррассказал о предложении от московского

«Некоторое время назад со мной контактировали представители "Спартака", но я отказался, поскольку хочу продолжать работу здесь. У меня контракт до 2025 года, я хочу побеждать тут. Я останусь, пока меня хотят видеть.

У меня есть обязательства. Могут быть интересные проекты — "Спартак" и другие, но они появляются не в тот момент. То, что держит меня здесь, гораздо важнее, чем деньги. Это проект моей жизни, который я намерен реализовать», — приводит слова Жорже Jornal de Noticias.

Напомним, что сейчас наставником «Спартака» является Гильермо Абаскаль, а команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.