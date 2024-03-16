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    На льду «Питтсбурга» «Рейнджерс» восстановят победный ритм?

    «Питтсбург» — «Рейнджерс». Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккей, НХЛ, 16 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Рейнджерс»
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    Александр Веннберг
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» 16 марта. Начало встречи — в 22:00 (мск). «Питтсбург» — «Рейнджерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Питтсбург»

    Турнирное положение: Клуб из одноименного города в штате Пенсильвания рухнул на 13-е место в таблице Восточной конференции. В 65 матчах он набрал 67 очков.

    От преследователей из разряда аутсайдеров «Питтсбург» оторвался на 6+ баллов, а от зоны топ-8, прокладывающей дорогу к Кубку Стэнли — отстал на 5 очков, имея одинаковое количество проведенных встреч с восьмыми «Айлендерс».

    Последние матчи: Днями ранее — в период с 8 по 13 марта — «Питтсбург» потерпел четыре поражения подряд, причем трижды — с разницей в 4+ шайбы. В последнем проигранном матче «Пингвинз» все же достался один балл: на льду «Оттавы» они уступили в овертайме (1:2 ОТ).

    Прервать цикл безрезультатных игр команда Майка Салливана смогла в последней встрече, которая прошла на ее территории. В гости к «Питтсбургу» приехал «Сан-Хосе». Калифорнийцев Малкин и компания не пожалели, хотя даже тут пришлось вытаскивать матч на морально-волевых (6:3).

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    Не сыграют: Мэтт Ньето и Янсен Харкинс пропустят встречу из-за травм.

    Состояние команды: Отсутствие нормальной глубины состава — особенно атакующих бригад — ставят под сомнение конкурентоспособность «Питтсбурга», который на текущий момент в большей степени создает лишь видимость борьбы за место в плей-офф.

    «Рейнджерс»

    Турнирное положение: Первая из двух команд Нью-Йорка провела 66 матчей, в которых набрала 90 очков. В таблице Восточной конференции она обосновалась на третьей строчке.

    Имея матч в запасе, «Рейнджерс» отстают от первой «Флориды» на один балл, дистанция между вторым «Бостоном» составляет 2 очка с учетом пары «лишних» игр. От конкурентов из нижней части ньюйоркцы оторвались на 4+ балла.

    Последние матчи: В течение нескольких предыдущих дней «Рейнджерс» провели серию образцовых матчей, добившись трех побед подряд и пропустив в сумме всего одну шайбу.

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    • В рамках упомянутого отрезка команда Питера Лавиолетта одержала верх над «Сент-Луисом» (4:0), «Нью-Джерси» (3:1) и «Каролиной» (1:0), а победный настрой «Рейнджерс» был сбит во Флориде, где гости уступили «Тампе-Бэй» (3:6).

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    Не сыграют: Из-за травм матч пропустят Мэттью Ремпе, Джейкоб Труба, Блейк Уилер, Филип Хитил.

    Состояние команды: В последнем матче ньюйоркцы упустили возможность приблизиться к лидеру конференции на фоне его поражения. Однако на данный момент команде стоит задуматься о том, что и разрыв между соперниками за пределами первой тройки также уменьшается.

    Статистика для ставок

    • «Питтсбург» выиграл в четырех последних домашних матчах из шести, забросив по 4+ шайбы в каждом

    • «Рейнджерс» добились всего одной гостевой победы в четырех предыдущих встречах

    • В трех последних очных матчах в Пенсильвании 5 заброшенных шайб на двоих были пределом результативности

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Питтсбурга» оценивается букмекерами в 3.07, ничья — в 4.68, а победа «Рейнджерс» — в 2.10.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 5.5 — за 2.33.

    Прогноз: Команда Лавиолетта едва ли может быть довольна последними результатами на выезде, однако сейчас у нее имеется реальный шанс улучшить статистику гостевых матчей.

    «Питтсбург» в нынешнем силовом формате способен разбираться с аутсайдерами, в то время как в матчах высшей пробы «Пингвинз» нередко рассыпаются.

    Ставка: «Рейнджерс» не проиграют + ТБ 4.5 за 1.90.

    Прогноз: В большинстве последних матчей «Питтсбург» проигрывает с крупной разницей, поэтому вполне вероятно, что «Рейнджерс» в этой игре уложатся за три периода, обеспечив себе комфортный перевес.

    Ставка: «Рейнджерс» победят за 2.10.

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    Ставка и прогноз на матч «Питтсбург» — «Рейнджерс» с коэффициентом 1.90. Дата матча: 16.03.2024. Прогнозы на хоккей. На льду «Питтсбурга» «Рейнджерс» восстановят победный ритм?
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