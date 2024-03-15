НХЛ. Шайба Кузнецова помогла «Каролине» обыграть «Флориду», «Тампа-Бэй» победила «Рейнджерс»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

В ночь, с 14 на 15 марта, за океаном прошли сразу 12 матчей НХЛ.

«Баффало» — «Айлендерс» 4:0

«Сэйбрз» на своем льду уверенно победили «Айлендерс» со счетом 4:0, для них эта победа стала третьей подряд.

Голкипер гостей Илья Сорокин отразил 33 из 36 бросков. «Айлендерс» с 72 очками располагаются на восьмой позиции на «Востоке», «Баффало» идет на 11-м месте с 69 очками

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Айлендерс» — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) Голы: Олофссон — 6 (бол., Петерка, Пауэр), 24:28 — 1:0. Козенс — 15 (Клифтон, Скиннер), 28:15 — 2:0. Бенсон — 8 (Йокихарью, Пауэр), 29:41 — 3:0. Бенсон — 9 (п.в., Далин, Байрам), 55:06 — 4:0Вратари: Луукконен — Сорокин (53:07 — 55:06)Броски: 37 (13+16+8) — 21 (5+6+10)Штраф: 13 — 13Наши: — — Романов (16.57/1/-1)

«Баффало» — «Айлендерс» — 4:0.

«Монреаль» — «Бостон» — 1:2 ОТ

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Бостон» — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Хейнен — 12 (Пастрняк, Заха), 4:49 — 0:1. Сузуки — 26 (Слафковски), 14:37 — 1:1. Дебраск — 16 (Маршан, Линдхольм), 60:25 — 1:2Вратари: Монтембо — УльмаркБроски: 19 (7+6+6+0) — 24 (9+5+9+1)Штраф: 8 — 6

«Монреаль» — «Бостон» — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

«Каролина» — «Флорида» — 4:0

«Каролина» дома легко победила «Флориду» — 4:0.

Нападающий «Харрикейнз» Евгений Кузнецов забросил первую шайбу за новый клуб после обмена из «Вашингтона». Его в итоге признали первой звездой матча. Также отмечаем шайбу Андрея Свечникова в пустые ворота.

«Каролина» идет на четвертом месте в Восточной конференции. «Флорида» осталась лидером с 94 баллами.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Флорида» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) Голы: Джарвис — 21 (Стаал, Слэвин), 19:11 — 1:0. Нечас — 21 (Орлов, Гюнцель), 22:46 — 2:0. Кузнецов — 7 (Чатфилд), 28:27 — 3:0. Свечников — 17 (п.в., Слэвин), 55:42 — 4:0Вратари: Андерсен — Бобровский (55:00 — 55:42)Броски: 35 (12+11+12) — 21 (10+7+4)Штраф: 14 — 18Наши: Кузнецов (17.07/4/+2), Орлов (17.13/4/+2), Свечников (14.32/4/+1) — Куликов (17.12/0/-1), Тарасенко (15.56/0/-2)

«Каролина» — «Флорида» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» — 6:3

«Тампа» уверенно обыграла «Рейнджерс» — 6:3. «Лайтнинг» одержали вторую победу подряд.

Главным героем встречи стал российский форвард Никита Кучеров, на счету которого одна шайба и четыре голевые передачи. В итоге у него 112 (39+73) очков в этом сезоне и он на 3 очка отстает от лидирующего в гонке бомбардиров Нэйтана Маккиннона.

Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 25 из 28 бросков по воротам. У Игоря Шестеркина из «Рейнджерс» 22 сейва.

«Тампа» с 76 очками занимает 6-е место в Восточной конференции. «Рейнджерс» идут на 3-й строчке — 90 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» — 6:3 (0:2, 2:0, 4:1) Голы: Панарин — 36 (Трочек, Лафренье), 13:58 — 0:1. Шнайдер — 4 (Зибанежад, Рословик), 16:56 — 0:2. Пойнт — 34 (Кучеров), 32:41 — 1:2. Дюклер — 18 (Пойнт, Кучеров), 38:43 — 2:2. Рословик — 7 (Фокс, Крайдер), 41:48 — 2:3. Пойнт — 35 (Хедман, Кучеров), 43:41 — 3:3. Стэмкос — 25 (бол., Пойнт, Чирелли), 52:45 — 4:3. Пойнт — 36 (Кучеров, Хедман), 54:48 — 5:3. Кучеров — 39 (п.в., Пойнт, Пол), 56:22 — 6:3Вратари: Василевский (34:01 — 34:04) — Шестеркин (56:12 — 56:22)Броски: 28 (5+10+13) — 28 (11+6+11)Штраф: 6 — 6Наши: Кучеров (16.44/1/+2) — Панарин (18.22/2/+1)

«Тампа» — «Рейнджерс» — 6:3

«Детройт» — «Аризона» — 1:4

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Нью-Джерси» — 2:6 (2:2, 0:3, 0:1) Голы: Кули — 12 (мен., Гюнтер), 5:10 — 0:1. Раймонд — 19 (бол., Кейн, Гостисбеер), 18:00 — 1:1. Карконе — 19 (Керфут, Маччелли), 28:36 — 1:2. Бьюгстад — 17 (Шмальц, Келлер), 50:02 — 1:3. Келлер — 26 (п.в., Бьюгстад, Дермотт), 56:56 — 1:4Вратари: Лайон (56:25 — 56:56) — ИнгрэмБроски: 29 (10+10+9) — 27 (7+9+11)Штраф: 6 — 10

«Коламбус» — «Оттава» — 2:3 Б.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл Кракен» — «Вашингтон Кэпиталз» — 1:2. Голы: Дженнер — 20 (Годро, Боквист), 0:15 — 1:0. Нюландер — 6 (бол., Годро, Веренски), 45:21 — 2:0. Жиру — 19 (Катчук, Кастелич), 47:25 — 2:1. Штюцле — 16 (Бернард-Доккер, Браннстрем), 52:27 — 2:2Победный буллит: ЖируВратари: Мерзликинс — ФорсбергБроски: 37 (9+9+19+0) — 37 (13+13+6+5)Штраф: 6 — 6Наши: Воронков (11.07/2/0), Марченко (18.45/1/-1), Проворов (25.47/2/0) — Зуб (21.27/0/-1)

«Питтсбург» — «Сан-Хосе» — 6:3

«Пингвинз» дома обыграл «Шаркс» со счетом 6:3 и прервал свою неудачную серию из четырех поражений подряд.

На счету нападающего Евгения Малкина одна шайба. У форварда «Сан-Хосе» Клима Костина 2 (1+1) очка.

«Питтсбург» набрал 67 очков и располагается на 12-м месте в Восточной конференции. «Сан-Хосе» идет последним в Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Сан-Хосе» — 6:3 (1:2, 2:1, 3:0) Голы: Аччиари — 4 (Карлссон, О`Коннор), 10:28 — 1:0. Зеттерлунд — 17 (Эддисон, Тран), 14:31 — 1:1. Власик — 6 (Костин, Гранлунд), 19:01 — 1:2. Картер — 9 (Бемстрем), 24:11 — 2:2. Малкин — 19 (О`Коннор, Эллер), 31:34 — 3:2. Костин — 4 (Гранлунд, Власик), 38:42 — 3:3. Людвиг — 2 (Жозеф, Смит), 42:38 — 4:3. Ракелль — 10 (Жозеф, Людвиг), 44:38 — 5:3. Раст — 18 (п.в., Летанг, Кросби), 58:04 — 6:3Вратари: Джерри — Хрона (57:37 — 58:04)Броски: 31 (10+17+4) — 32 (9+10+13)Штраф: 6 — 6Наши: Малкин (16.00/2/+1) — Барабанов (17.28/1/+2), Костин (13.02/2/+2)

«Питтсбург» — «Сан-Хосе» — 6:3 (1:2, 2:1, 3:0)

«Филадельфия» — «Торонто» — 2:6

«Филадельфия» дома уступила «Торонто» со счетом 2:6. Для «Мэйпл Лифс» это вторая победа подряд.

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 26 из 28 бросков и отдал голевую передачу. Защитник Илья Любушкин набрал 1 (0+1) очко.

«Торонто» с 84 очками на 5-м месте в Восточной конференции. «Филадельфия» располагается на 7-й строчке с 76 баллами.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Торонто» — 2:6 (0:3, 1:0, 1:3) Голы: Бертуцци — 13 (Мэттьюс, Нюландер), 2:01 — 0:1. Хольмберг — 4 (Девар, Райлли), 9:57 — 0:2. Лильегрен — 3 (Бертуцци, Самсонов), 15:39 — 0:3. Типпетт — 24 (бол., Фрост, Конекны), 21:42 — 1:3. Мэттьюс — 55 (Хольмберг, Любушкин), 44:45 — 1:4. Нюландер — 35 (Доми, Кампф), 44:53 — 1:5. Найз — 12 (Маккейб, Лильегрен), 49:00 — 1:6. Форстер — 16 (мен., Санхейм, Кутюрье), 58:28 — 2:6Вратари: Эрссон (Сандстрем, 20:00) — СамсоновБроски: 28 (12+9+7) — 27 (12+7+8)Штраф: 18 — 16Наши: Гурьянов (12.54/1/0), Замула (21.26/0/-1) — Любушкин (16.08/0/+2)

«Даллас» — «Нью-Джерси» — 2:6

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Нью-Джерси» — 2:6 (2:2, 0:3, 0:1) Голы: Джонстон — 25 (Бенн, Харли), 0:15 — 1:0. Хаула — 14, 5:41 — 1:1. Смит — 8 (Хаканпяя, Делландреа), 12:04 — 2:1. Тирни — 2 (Макдермид, Десаймон), 17:14 — 2:2. Мерсер — 17 (Хишир, Л. Хьюз), 21:31 — 2:3. Майер — 19 (Братт, Немец), 23:52 — 2:4. Носек — 1 (Лазар), 25:12 — 2:5. Хольц — 14 (Тирни, Майер), 54:25 — 2:6Вратари: Эттингер (Уэджвуд, 23:52) — АлленБроски: 37 (7+16+14) — 20 (6+8+6)Штраф: 0 — 6

«Даллас» — «Нью-Джерси» — 2:6 (2:2, 0:3, 0:1)

«Миннесота» — «Анахайм» — 2:0

«Миннесота» победила с сухим счетом «Анахайм» — 2:0. Для «Дакс» это поражение стало четвертым подряд.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забросил одну шайбу, он назван первой звездой встречи.

«Миннесота» набрала 73 очка и идет на 9-й строчке в Западной конференции. «Анахайм» занимает 14-е место — 49 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Анахайм» — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) Голы: Богосян — 3 (Росси, Бродин), 14:44 — 1:0. Капризов — 34 (Хартман, Болди), 22:17 — 2:0Вратари: Флери — Достал (57:29)Броски: 31 (10+15+6) — 16 (7+2+7)Штраф: 2 — 4Наши: Капризов (21.19/8/+1), Хуснутдинов (11.54/0/0) — Минтюков (18.04/1/-2)

«Калгари Флэймз» — «Вегас Голден Найтс» — 4:1

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Вегас» — 4:1 (0:0, 0:1, 4:0) Голы: Манта — 21 (Теодор), 37:56 — 0:1. Шарангович — 28 (Хант, Шилингтон), 44:00 — 1:1. Коулмэн — 27 (Кадри), 50:06 — 2:1. Коронато — 2 (Хант, Шарангович), 54:45 — 3:1. Коулмэн — 28 (п.в., Баклунд, Манджапане), 57:02 — 4:1Вратари: Вольф — Хилл (56:45 — 57:02)Броски: 37 (13+12+12) — 29 (6+11+12)Штраф: 6 — 4Наши: Мироманов (20.53/1/+2), Охотюк (12.56/0/-1) — Барбашев (19.44/3/-3), Дорофеев (12.42/1/-1)

«Сиэтл» — «Вашингтон» — 1:2

«Вашингтон» в гостях победил «Сиэтл» — 2:1. Для «Кракен» это третье поражение подряд. Александр Овечкин не набрал ни одного очка.

«Вашингтон» набрал 71 очко и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Сиэтл» идет на 12-й строчке в Западной конференции — 68 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Вашингтон» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) Голы: Оши — 11 (бол.), 34:20 — 0:1. Бьоркстранд — 18 (бол., Гурд, Ямамото), 43:32 — 1:1. Макмайкл — 14, 51:36 — 1:2Вратари: Даккорд (58:33) — Линдгрен (25:57 — 26:07)Броски: 24 (9+4+11) — 23 (8+11+4)Штраф: 8 — 6Наши: — — Алексеев (12.05/0/0), Мирошниченко (11.37/3/0), Овечкин (18.33/3/0)