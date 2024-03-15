ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Григорян«Сперцян не проиграл бы конкуренцию Педри». Александр Григорян — о сюрпризах Лиги чемпионов, испанских аферистах и немужском футболе в Первой лиге
  • 20:54
    • Григорян: Возьму на себя ответственность заявить, что Карпин мечтает работать в «Спартаке»
  • 20:15
    • Григорян: Нужно отстать от Промеса, вернуть его в Россию и пусть играет
  • 19:46
    • Григорян: Когда Дзюбу начинают гнобить, он чувствует себя как рыба в воде
    Все новости спорта

    Левандовский: Мы намерены сыграть с «ПСЖ» лучше, чем в двух матчах с «Наполи»

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Испании Барселона Футбол Франции ПСЖ
    Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский высказался о результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой «сине-гранатовые» сыграют против «ПСЖ».

    Роберт Левандовский
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Левандовский

    «Сложность этих матчей будет заключаться не только в наличии Мбаппе, но и других игроков, таких как Усман Дембеле. Думаю, что для него этот матч может быть крайне эмоциональным. Мы намерены сыграть с "ПСЖ" лучше, чем в двух матчах с Наполи», — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo.

  • ЛЧ. Каталонская молодежь, дортмундские ветераны и подвиги вратарей в Лондоне и Мадриде
  • Подводим итоги ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
  • Вчера

    • В 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» прошла «Наполи» (1:1 и 3:1). Первый матч четвертьфинала турнира пройдет 9-го апреля в Париже, а 16-го числа состоится ответная игра в Барселоне.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержится ли «Реал Сосьедад» в зоне еврокубков?
  • «Реал Сосьедад» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • «Лион» докажет свой уровень
  • «Тулуза» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Поднимется ли «Лейпциг» в зону Лиги чемпионов?
  • «Кельн» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.78
  • Экспресс дня 15 марта
  • Сегодня в 22:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тулуза — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Кельн — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Осасуна — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Питтсбург — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хетафе — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры