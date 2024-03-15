Левандовский: Мы намерены сыграть с «ПСЖ» лучше, чем в двух матчах с «Наполи»

Нападающийвысказался о результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой «сине-гранатовые» сыграют против

«Сложность этих матчей будет заключаться не только в наличии Мбаппе, но и других игроков, таких как Усман Дембеле. Думаю, что для него этот матч может быть крайне эмоциональным. Мы намерены сыграть с "ПСЖ" лучше, чем в двух матчах с Наполи», — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» прошла «Наполи» (1:1 и 3:1). Первый матч четвертьфинала турнира пройдет 9-го апреля в Париже, а 16-го числа состоится ответная игра в Барселоне.