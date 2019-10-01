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    Мане: Подойдем к матчу с «Зальцбургом» с уважением к сопернику

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    Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане высказал мнение об австрийском «Зальцбурге», с которым мерсисайдцы сыграют в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

    Садио Мане
    Садио Мане

    Мане выступал за «Зальцбург» с 2012 по 2014 год.

    «Скажу, что в этом сезоне мы точно стали лучше. Мы как раз и работаем каждый день, чтобы становиться сильнее. Мы стали опытнее, чем в прошлом сезоне. Думаю, мы стали лучше.

    Я иногда смотрю за игрой Эрлинга Холанна, и могу заявить, что это действительно сильный футболись.

    В составе "Зальцбурга" такие имеются, и нам важно быть осторожными. Думаю, у соперника сильная команда, которая жаждет стать еще сильнее. Превосходные футболисты.

    В Австрии сильный чемпионат. Я начал в этой команде и многому там научился. Это по-настоящему сильный клуб, который добивается успеха.

    "Зальцбург" занимает первое место в группе, и к завтрашнему матчу мы подойдем с уважением к сопернику», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0

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