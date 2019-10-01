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    Голы Стерлинга и Фодена принесли «МанСити» победу над загребским «Динамо»

    «Манчестер Сити» — «Динамо» Загреб: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Манчестер Сити» одержал победу над загребским «Динамо» в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча группы C, которая прошла на «Этихаде», завершилась со счетом 2:0.

    «Горожане» с первых минут завладели мячом и активно атаковали, но пройти оборону соперника в первом тайме не сумели.

    Лишь на 66-й минуте подопечные Пепа Гвардиолы вышли вперед. Рияд Марез с левого края штрафной зряче прострелил в центр, а Рахим Стерлинг сыграл на опережение и пробил точно в цель.

    Незадолго до финального свистка победную точку поставил Филип Фоден, воспользовавшись передачей Стерлинга.

    Благодаря этой победе «Манчестер Сити» набрал 6 очков и единолично возглавил группу. «Динамо» с тремя баллами идет вторым.

    В следующем туре «Манчестер Сити» на своем поле примет «Аталанту», а «Динамо» отправится в гости к «Шахтеру». 0

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