«Манчестер Сити» — «Динамо» Загреб: счет матча 2:0, обзор голов

одержал победу над загребскимв домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы C, которая прошла на «Этихаде», завершилась со счетом 2:0.

«Горожане» с первых минут завладели мячом и активно атаковали, но пройти оборону соперника в первом тайме не сумели.

Лишь на 66-й минуте подопечные Пепа Гвардиолы вышли вперед. Рияд Марез с левого края штрафной зряче прострелил в центр, а Рахим Стерлинг сыграл на опережение и пробил точно в цель.

Незадолго до финального свистка победную точку поставил Филип Фоден, воспользовавшись передачей Стерлинга.

Благодаря этой победе «Манчестер Сити» набрал 6 очков и единолично возглавил группу. «Динамо» с тремя баллами идет вторым.

В следующем туре «Манчестер Сити» на своем поле примет «Аталанту», а «Динамо» отправится в гости к «Шахтеру». 0