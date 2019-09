Месси провел часть тренировки в общей группе «Барселоны»

Капитанпровел тренировку в общей группе накануне матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с, сообщает пресс-служба каталонцев.

Напомним, аргентинский форвард повредил лодыжку в матче чемпионата Испании 24 сентября. Также в занятии принимал участие нападающий Усман Дембеле.

Завтра, 1 октября, «гранатово-синие» проведут еще одно занятие, по итогам которого тренерскому штабу предстоит решить, будут ли футболисты играть в среду.

В первом туре группового этапа ЛЧ «Барселона» на выезде сыграла вничью с дортмундской «Боруссией» (0:0).

