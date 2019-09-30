Месси провел часть тренировки в общей группе «Барселоны»

Лионель Месси
globallookpress.com
Напомним, аргентинский форвард повредил лодыжку в матче чемпионата Испании 24 сентября. Также в занятии принимал участие нападающий Усман Дембеле.
Завтра, 1 октября, «гранатово-синие» проведут еще одно занятие, по итогам которого тренерскому штабу предстоит решить, будут ли футболисты играть в среду.
В первом туре группового этапа ЛЧ «Барселона» на выезде сыграла вничью с дортмундской «Боруссией» (0:0).
📍 Ciutat Esportiva— FC Barcelona (@FCBarcelona) 30 сентября 2019 г.
⚽ Leo #Messi y @Dembouz train for part of the session with the group 💪👏
🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/2MD1bITXnX