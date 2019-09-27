Клопп: Матип — один из лучших трансферов «Ливерпуля»

Главный тренервысоко оценил защитника, который перешел в мерсисайдский клуб в качестве свободного агента.

«Жоэль всегда был выдающимся талантом. Он в 18 лет играл за "Шальке" в Бундеслиге. Мы говорим об очень сильной лиге, а он был выдающимся игроком. Да, ему не хватало стабильности, такое бывает. Но он рос и развивался.

В мире огромных трансферных сумм приобретение такого игрока в качестве свободного агента — невероятный успех. Возможно, это один из лучших трансферов "Ливерпуля" за последние годы», — цитирует Клоппа Evening Standard.

Матип подписал контракт с «Ливерпулем» летом 2016 года после того, как его соглашение с «Шальке» истекло. 0