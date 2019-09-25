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    Агент: Головин стал лидером «Монако» в трудную минуту

    Монако Ницца Лига 1 Футбол Франции Календарь Лиги 1
    Агент Олег Артёмов, представляющий российского полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал игру своего подопечного в матче 7-го тура чемпионата Франции с «Ниццей» (3:1).

    Александр Головин
    Александр Головин

    Россиянин оформил дубль и сделал голевую передачу на Виссама Бен Йеддера.

    «Знаю, что "Монако" очень серьёзно готовился к этому матчу. "Ницца" принципиальный соперник для них, по сути это дерби. Ну и конечно, все ждали первую победу в чемпионате.

    Очень хорошо, что Александр показал все свои лучшие качества в таком важном матче.

    Дело не только в двух забитых мячах и голевой передаче, но и в том объёме работы, который он выполнил.

    Именно Головин стал настоящим лидером на поле в трудные минуты и повёл партнеров за собой.

    Думаю, можно говорить о том, что его адаптация в новом чемпионате, новой стране завершена на 100 процентов.

    Эта игра на данный момент лучшая в его французской карьере. Теперь важно стабильно демонстрировать свой уровень.

    А для "Монако" эта победа очень важна в психологическом плане. Она может стать переломным моментом во всем сезоне», — сказал Артёмов изданию «Чемпионат». 0

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