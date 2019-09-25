Агент: Головин стал лидером «Монако» в трудную минуту

Агент, представляющий российского полузащитника «Монако», прокомментировал игру своего подопечного в матче 7-го тура чемпионата Франции с(3:1).

Россиянин оформил дубль и сделал голевую передачу на Виссама Бен Йеддера.

«Знаю, что "Монако" очень серьёзно готовился к этому матчу. "Ницца" принципиальный соперник для них, по сути это дерби. Ну и конечно, все ждали первую победу в чемпионате.

Очень хорошо, что Александр показал все свои лучшие качества в таком важном матче.

Дело не только в двух забитых мячах и голевой передаче, но и в том объёме работы, который он выполнил.

Именно Головин стал настоящим лидером на поле в трудные минуты и повёл партнеров за собой.

Думаю, можно говорить о том, что его адаптация в новом чемпионате, новой стране завершена на 100 процентов.

Эта игра на данный момент лучшая в его французской карьере. Теперь важно стабильно демонстрировать свой уровень.

А для "Монако" эта победа очень важна в психологическом плане. Она может стать переломным моментом во всем сезоне», — сказал Артёмов изданию «Чемпионат». 0