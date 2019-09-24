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    Гвардиола может возглавить «Ювентус» после «Ман Сити»

    Ювентус Футбол Италии Серия A Футбол Англии Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Календарь Серии А
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может возглавить туринский «Ювентус» по окончании срока действия контракта с английским клубом, сообщает The Athletic.

    Пеп Гвардиола
    Пеп Гвардиола

    По информации источника, в марте текущего года Гвардиола контактировал с вице-президентом «Ювентуса» Павлом Недведом, который предложил каталонскому специалисту должность главного тренера клуба, которую на тот момент занимал Массимилиано Аллегри. Гвардиола в свою очередь сообщил, что пока не планирует покидать «Манчестер Сити», так как чувствует поддержку клуба.

    Сообщается, что Гвардиола признался Недведу, что ему нравится идея тренировать в Италии, и в случае предложения через несколько лет он выберет для продолжения тренерской карьеры «Ювентус». 0

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