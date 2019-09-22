ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вальверде не справляется с проблемами «Барсы»«Барселоне» давно пора уволить Вальверде
  • 20:59
    • Дубль Влашича принес ЦСКА победу над «Краснодаром»
  • 20:27
    • «Ливерпуль» удержал победу над «Челси»
  • 21:52
    • Виктор Гончаренко: Провели два разных тайма
  • 21:35
    • «Атлетик» обыграл «Алавес» и вышел в лидеры Примеры
  • 19:48
    • Дубль Войнова принес «Авангарду» победу над «Куньлунем»
    Все новости спорта

    Дортмундская «Боруссия» потеряла победу в матче с «Айнтрахтом»

    Бундеслига Футбол Германии Айнтрахт Франкфурт Боруссия Д Календарь Бундеслиги
    В матче пятого тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» не смогла удержать победный счет в противостоянии с «Айнтрахтом». В итоге гости довольствовались лишь ничьей.

    Марко Ройс
    Марко Ройс

    «Шмели» смогли выйти вперед уже на 11 минуте. Торган Азар отдал голевую на Витцеля. Однако хозяева сравняли счет еще до перерыва. На 43 минуте отличился Андре Силва.

    На 66 минуте Витцель уже сыграл роль ассистента. Он отдал передачу на Санчо, который забил второй мяч своей команды. За 2 минуты до конца основного времени Делэйни не повезло подставиться под удар и в итоге судьи зафиксировали автогол.

    «Боруссия» имеет 10 очков. Команда Фавра располагается на 3 месте. «Айнтрахт» на 9 месте. Коллектив Ади Хюттера набрал 7 пунктов.

    Бундеслига. 5 тур
    «Айнтрахт» — «Боруссия» Д
    «Айнтрахт»: Трапп, Дурм, Туре (Чендлер, 83), Хинтереггер, Кор (Камада, 67), Хасебе, Костич, Фернандес, Соу, Андре Силва, Пасиенсия (Дост, 79)«Боруссия» Д: Бюрки, Аканджи, Хакими, Хуммельс (Загаду, 63), Геррейру, Дилэйни, Санчо (Брандт, 73), Азар, Витцель, Ройс, Пако Алькасер (Гетце, 76)Голы: 0:1 — 11 Витцель, 1:1 — 43 Андре Силва, 1:2 — 66 Санчо, 2:2 — 88, автогол ДилэйниПредупреждения: Хуммельс (32), Туре (65), Хакими (86), Чендлер (90)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Величие Бундеслиги. Неочевидные причины следить за футболом в Германии
  • 14/09/2019 в 12:56
    •
  • Прогноз
  • «Вольфсбург» — «Хоффенхайм»
  • 1.55
  • Завтра в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Парма» усугубить положение Симоне Индзаги в «Лацио»?
  • «Лацио» — «Парма». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Расстроит ли «Севилья» «Реал»?
  • «Севилья» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • Сумеет ли ПСЖ победить после непростого матча в ЛЧ?
  • «Лион» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Эктор Эррера и Диего Симеоне Футбол Примера. «Атлетик» вышел в лидеры, «Атлетико» не смог обыграть «Сельту», «Барселона» проиграла «Гранаде»Обзор матчей пятого тура чемпионата Испании по футболу 21:520
  • 18:49
    • Феттель выиграл Гран-при Сингапура, Квят — 15-й
  • 18:12
    • «Рома» вырвала победу у «Болоньи», «Наполи» разгромил «Лечче»
  • 17:36
    • Карапетян: Если своим голом я отправлю Хохлова в отставку, то будет жалко
    Сон Хын Мин Футбол АПЛ. «Ливерпуль» победил «Челси», «Тоттенхэм» уступил «Лестеру», «МанСити» уничтожил «Уотфорд»Результаты матчей шестого тура чемпионата Англии по футболу 20:530
  • Экспресс дня

  • Потеряет ли «Ливерпуль» первые очки в АПЛ?
  • 3.07
    •
  • 22:10
    • Сафонов: Я расстроился из-за третьего гола ЦСКА
  • 21:56
    • Матвеев: Внесли коррективы во втором тайме и могли сравнять счет
  • 21:40
    • «Ливерпуль» установил рекорд Премьер-лиги
    Георгий Мелкадзе Футбол «Ростов» Карпина получил двушку от Мелкадзе и отпустил «Зенит»СМИ — о поражении «Ростова» от «Тамбова» 12:500
  • 16:50
    • Хохлов: Если в ближайших турах мы не исправимся, уйду в отставку
  • 16:34
    • Жоау Мариу: Хорошая работа, парни
  • 13:25
    • «Локомотив» на выезде одолел «Оренбург»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие