Дортмундская «Боруссия» потеряла победу в матче с «Айнтрахтом»

Марко Ройс
«Боруссия» Д
«Шмели» смогли выйти вперед уже на 11 минуте. Торган Азар отдал голевую на Витцеля. Однако хозяева сравняли счет еще до перерыва. На 43 минуте отличился Андре Силва.
На 66 минуте Витцель уже сыграл роль ассистента. Он отдал передачу на Санчо, который забил второй мяч своей команды. За 2 минуты до конца основного времени Делэйни не повезло подставиться под удар и в итоге судьи зафиксировали автогол.
«Боруссия» имеет 10 очков. Команда Фавра располагается на 3 месте. «Айнтрахт» на 9 месте. Коллектив Ади Хюттера набрал 7 пунктов.
Бундеслига. 5 тур
«Айнтрахт» — «Боруссия» Д
«Айнтрахт»: Трапп, Дурм, Туре (Чендлер, 83), Хинтереггер, Кор (Камада, 67), Хасебе, Костич, Фернандес, Соу, Андре Силва, Пасиенсия (Дост, 79)«Боруссия» Д: Бюрки, Аканджи, Хакими, Хуммельс (Загаду, 63), Геррейру, Дилэйни, Санчо (Брандт, 73), Азар, Витцель, Ройс, Пако Алькасер (Гетце, 76)Голы: 0:1 — 11 Витцель, 1:1 — 43 Андре Силва, 1:2 — 66 Санчо, 2:2 — 88, автогол ДилэйниПредупреждения: Хуммельс (32), Туре (65), Хакими (86), Чендлер (90)