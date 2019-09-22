Дортмундская «Боруссия» потеряла победу в матче с «Айнтрахтом»

В матче пятого тура немецкой Бундеслиги дортмундскаяне смогла удержать победный счет в противостоянии с. В итоге гости довольствовались лишь ничьей.

«Шмели» смогли выйти вперед уже на 11 минуте. Торган Азар отдал голевую на Витцеля. Однако хозяева сравняли счет еще до перерыва. На 43 минуте отличился Андре Силва.

На 66 минуте Витцель уже сыграл роль ассистента. Он отдал передачу на Санчо, который забил второй мяч своей команды. За 2 минуты до конца основного времени Делэйни не повезло подставиться под удар и в итоге судьи зафиксировали автогол.

«Боруссия» имеет 10 очков. Команда Фавра располагается на 3 месте. «Айнтрахт» на 9 месте. Коллектив Ади Хюттера набрал 7 пунктов.