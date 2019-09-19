Гвардиола: Очень важно начать ЛЧ с трех очков

Главный тренервысказался касательно победы над донецким(3:0) в первом поединке групповой стадии этапа Лиги чемпионов.

«Мы видели результаты вчера и сегодня, мы знаем, насколько сложна Лига чемпионов. Мы очень хорошо защищались и создали моменты. Начать с трех очков, очень важно, все в наших руках, чтобы достичь 1/8 финала.

Когда вы выигрываете, тренер принимает правильные решения, когда вы проигрываете — неправильные. Мы проиграли одну игру за восемь месяцев, и не будем сомневаться в игроках. Быть их тренером — счастье.

Мы готовимся к следующим играм. У нас нет большого выбора в защите, Фернандиньо — единственный, кто у меня есть. Он умный игрок и невероятный парень. Он сделал все хорошо», — цитирует Гвардиолу BBC Sport. 0