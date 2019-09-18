«Шахтер» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:3, обзор голов

Донецкийпотерпел домашнее поражение от(0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С.

Гости открыли счет на 25-й минуте. Гюндоган получил пас на линии чужой штрафной и здорово исполнил удар в штангу ворот Пятова, после чего первым на добивание успел Рияд Марез.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

На 38-й минуте Марез прорвался к чужой штрафной по правому флангу атаки и передачей низом в центр вывел на ворота Илкая Гюндогана, а тот уверенным ударом поразил ближний угол ворот Пятова.

А на 76-й минуте, после очередного провала обороны хозяев с паса от Де Брейне убежал один на один по центру Габриэл Жезус и уверенно пробил мимо Пятова в дальний угол ворот.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Во 2-м туре группы С «Манчестер Сити» на своем поле примет загребское «Динамо», а «Шахтер» на выезде сыграет с итальянской «Аталантой». Матчи пройдут 1 октября.