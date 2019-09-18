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    «Манчестер Сити» крупно обыграл «Шахтер»

    «Шахтер» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:3, обзор голов

    Лига чемпионов Манчестер Сити Футбол Англии Шахтер Донецк Футбол Украины Календарь Лиги чемпионов
    Донецкий «Шахтер» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Гости открыли счет на 25-й минуте. Гюндоган получил пас на линии чужой штрафной и здорово исполнил удар в штангу ворот Пятова, после чего первым на добивание успел Рияд Марез.

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    На 38-й минуте Марез прорвался к чужой штрафной по правому флангу атаки и передачей низом в центр вывел на ворота Илкая Гюндогана, а тот уверенным ударом поразил ближний угол ворот Пятова.

    А на 76-й минуте, после очередного провала обороны хозяев с паса от Де Брейне убежал один на один по центру Габриэл Жезус и уверенно пробил мимо Пятова в дальний угол ворот.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Во 2-м туре группы С «Манчестер Сити» на своем поле примет загребское «Динамо», а «Шахтер» на выезде сыграет с итальянской «Аталантой». Матчи пройдут 1 октября.

    Лига чемпионов. Группа C
    «Шахтер Д» (Украина) — «Манчестер Сити» (Англия) — 0:3 (0:2)
    Голы: Махрез, 24 (0:1). Гюндоган, 38 (0:2). Габриэл Жезус, 76 (0:3)«Шахтер Д» (Украина): Пятов, Болбат, Матвиенко, Кривцов, Исмаили, Соломон (Коноплянка, 46), Степаненко, Патрик (Маркос Антониу, 74), Тайсон, Марлос, Мораес (Дентинью, 77)«Манчестер Сити» (Англия): Эдерсон, Уокер (Жоау Канселу, 81), Отаменди, Фернандинью, Зинченко, Махрез, Эрнандес (Менди, 83), Гюндоган, Де Брейне (Бернарду Силва, 77), Стерлинг, Габриэл ЖезусПредупреждение: Эрнандес, 29
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