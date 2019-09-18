Нойер может завершить международную карьеру в следующем году

Вратарьи сборнойможет в скором времени прекратить выступление за национальную команду.

Как сообщает Sport Bild, 33-летний футболист намерен выступить со сборной на предстоящем чемпионате Европы, который пройдет летом 2020 года. В настоящий момент Мануэль всерьёз раздумывает над возможным завершением карьеры в национальной команде после окончания турнира.

Нойер вызывается в сборную Германии с 2009 года. За 10 лет голкипер четырежды становился призером крупных международных турниров, а в 2014-м завоевал с командой главный трофей — Кубок чемпионов мира. 0