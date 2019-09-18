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    Нойер может завершить международную карьеру в следующем году

    Сборная Германии Футбол Германии Бавария
    Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер может в скором времени прекратить выступление за национальную команду.

    Мануэль Нойер
    Мануэль Нойер

    Как сообщает Sport Bild, 33-летний футболист намерен выступить со сборной на предстоящем чемпионате Европы, который пройдет летом 2020 года. В настоящий момент Мануэль всерьёз раздумывает над возможным завершением карьеры в национальной команде после окончания турнира.

    Нойер вызывается в сборную Германии с 2009 года. За 10 лет голкипер четырежды становился призером крупных международных турниров, а в 2014-м завоевал с командой главный трофей — Кубок чемпионов мира. 0

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