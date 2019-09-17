«Челси» — «Валенсия»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны составы «Валенсии» и «Челси» на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы H пройдет на «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Челси»: Аррисабалага, Зума, Кристенсен, Томори, Аспиликуэта, Ковачич, Жоржиньо, Алонсо, Маунт, Абрахам, Виллиан.

Запасные: Кабальеро, Гехи, Баркли, Пулишич, Жиру, Родригес, Батшуайи.

«Валенсия»: Силессен, Васс, Паулиста, Гарай, Гайя, Коклен, Кондогбия, Парехо, Черышев, Гамейро, Родриго.

Запасные: Доменек, Дьякаби, Хауме, Гуэдеш, Торрес, Кан Ин, Гомес.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Челси». Коэффициент на его победу — 1,90, тогда как на успех «Валенсии» — 4.70. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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