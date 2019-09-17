«Челси» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 17 сентября 2019 года

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Челси» будет принимать «Валенсию». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» 17 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Челси» — «Валенсия».

«Челси»

За 5 туров английской Премьер-лиги лондонский коллектив набрал 8 очков и расположился ниже еврокубковой зоны в турнирной таблице. Сейчас на счету «аристократов» 11 забитых и 11 пропущенных голов.

После поражения в Суперкубке УЕФА от «Ливерпуля» по пенальти (2:2, 5:4) «пенсионеры» сыграли вничью с «Лестером» в чемпионате (1:1).

В третьем туре АПЛ подопечные Фрэнка Лэмпарда одолели «Норвич» (2:3), а чуть позже упустили преимущество в два гола в матче с «Шеффилдом Юнайтед» (2:2).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Ну а перед стартом Лиги чемпионов «Челси» разгромил на выезде «Вулверхэмптон» (2:5).

«Валенсия»

В четырех турах испанской Примеры коллектив, переживший на днях внезапное увольнение тренера, находится в нижней части турнирной таблицы с 5 забитыми и 7 пропущенными голами.

В первом матче Ла Лиги «Валенсия» расписала мировую с «Реалом Сосьедад» (1:1). А после этого в Виго команда проиграла «Сельте» (1:0).

Первая победа в чемпионате была добыта на «Месталье» в поединке против «Мальорки» (2:0).

Ну а после отставки Марселино Тораля «летучие мыши» на «Камп Ноу» потерпели разгромное поражение от «Барселоны» (5:2). Настроение перед стартом ЛЧ у испанского коллектива не самое хорошее.

Прогноз

На победу «Челси» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,87, на ничью — 3,70, а на победу «Валенсии» — 4,40.

Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Челси» больше 1,5 с коэффициентом 1,97. 0