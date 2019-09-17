ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты ЦСКАУспех построен на везении. ЦСКА едва не потерял очки в матче с «Тамбовом» «Реал»Примера. «Реал» одолел «Леванте», «Атлетико» проиграл «Реал Сосьедаду», «Барса» разгромила «Валенсию» «Зенит»РПЛ. «Зенит» победил «Арсенал», «Спартак» проиграл «Урал», победы «Локо» и «Краснодара»
  • 23:52
    • «Монако» в напряженном матче уступил «Марселю»
  • 23:41
    • «Милан» нанес поражение «Вероне»
  • 20:59
    • «Краснодар» и «Крылья Советов» забили шесть голов на двоих
  • 21:08
    • Гол Мхитаряна помог «Роме» выиграть у «Сассуоло»
  • 20:23
    • «Арсенал» упустил победу над «Уотфордом»
  • 19:37
    • «Металлург» потерпел четвертое поражение кряду при Воробьеве
  • 19:24
    • СКА на домашней арене одолел «Йокерит»
    Все новости спорта

    Воспользуется ли «Челси» кризисом «Валенсии»?

    «Челси» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 17 сентября 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Челси Прогнозы на Валенсию
    Прогноз на «Челси» — «Валенсия»
    Кристиан Пулишич
    В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Челси» будет принимать «Валенсию». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» 17 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Челси» — «Валенсия».
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 17 Сентября 2019 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 22:00 Валенсия Валенсия
  • Валенсия
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.83
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 4.40
  • Играть!
    •

    «Челси»

    За 5 туров английской Премьер-лиги лондонский коллектив набрал 8 очков и расположился ниже еврокубковой зоны в турнирной таблице. Сейчас на счету «аристократов» 11 забитых и 11 пропущенных голов.

    После поражения в Суперкубке УЕФА от «Ливерпуля» по пенальти (2:2, 5:4) «пенсионеры» сыграли вничью с «Лестером» в чемпионате (1:1).

    В третьем туре АПЛ подопечные Фрэнка Лэмпарда одолели «Норвич» (2:3), а чуть позже упустили преимущество в два гола в матче с «Шеффилдом Юнайтед» (2:2).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Ну а перед стартом Лиги чемпионов «Челси» разгромил на выезде «Вулверхэмптон» (2:5).

    «Валенсия»

    В четырех турах испанской Примеры коллектив, переживший на днях внезапное увольнение тренера, находится в нижней части турнирной таблицы с 5 забитыми и 7 пропущенными голами.

  • Возвращение Лиги чемпионов. Новые правила и старые фавориты
  • Групповой этап стартует уже 17 сентября
  • 13/09/2019

    • В первом матче Ла Лиги «Валенсия» расписала мировую с «Реалом Сосьедад» (1:1). А после этого в Виго команда проиграла «Сельте» (1:0).

    Первая победа в чемпионате была добыта на «Месталье» в поединке против «Мальорки» (2:0).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    Ну а после отставки Марселино Тораля «летучие мыши» на «Камп Ноу» потерпели разгромное поражение от «Барселоны» (5:2). Настроение перед стартом ЛЧ у испанского коллектива не самое хорошее.

    Прогноз

    На победу «Челси» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,87, на ничью — 3,70, а на победу «Валенсии» — 4,40.

    Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Челси» больше 1,5 с коэффициентом 1,97. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.63
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Динамо — Уфа
  • Сегодня в 20:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 20:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Ростов — Ахмат
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Торино — Лечче
  • Сегодня в 21:45
    •  1.55
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Вест Хэм
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Интер — Славия Прага
  • Завтра в 19:55
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лион — Зенит
  • Завтра в 19:55
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лион — Зенит
  • Завтра в 19:55
    •  1.64
  • Прогноз на матч РБ Зальцбург — Генк
  • Завтра в 22:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Барселона
  • Завтра в 22:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Наполи — Ливерпуль
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бенфика — РБ Лейпциг
  • Завтра в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Аякс — Лилль
  • Завтра в 22:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Зенит» — «Арсенал»
  • Размялись перед Лионом. Дзюба и Дриусси исправили ошибки Азмуна
    • 02:15 14/09/2019     Кевин де Брейне
  • Квалификация Евро-2020. Лукаку забил 49-й гол, де Брейне оформил ассистентский хет-трик
    • 12:11 10/09/2019     Рахим Стерлинг
  • Англия — Косово: супергерой Стерлинг, беда в полузащите и бесстрашные гости
    • 17:24 11/09/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Челси» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 17 сентября 2019 года. Прогноз на «Челси» — «Валенсия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.97
    Тоже интересно
    Ансу Фати снова стал героем «Барселоны» Футбол «Барселона»: смешанные чувства перед выездом в ДортмундРеакция прессы на матч «Барселона» — «Валенсия» Вчера в 15:330
  • 08:49
    • Александрова и Гаспарян вышли во второй круг турнира в Сеуле
  • 08:31
    • Стали известны соперники сборной России на дебютном Кубке ATP
  • 08:15
    • Хет-трик Ибрагимовича помог «Гэлакси» разгромить «Канзас-Сити»
    Мохаммед Салах Футбол АПЛ. «Ливерпуль» выиграл у «Ньюкасла», «МЮ» обыграл «Лестер», «Ман Сити» проиграл «Норвичу»Обзор матчей 5 тура английской Премьер-лиги Вчера в 20:330
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Ростов» догнать «Краснодар» и «Зенит»?
  • 3.00
    •
  • 08:01
    • «Аризона» проиграла «Вегасу» в предсезонном матче
  • 23:57
    • «Бетис» сыграл вничью с «Хетафе»
  • 23:19
    • Семак назвал бредом информацию об интересе к Миранчуку
    Теему Пукки Футбол Главная сенсация АПЛ. «Норвич» одержал невероятную победу над «Ман Сити»Новичок АПЛ заслуженно обыграл действующего чемпиона Вчера в 14:560
  • 18:31
    • ЦСКА в большинстве выиграл у «Тамбова»
  • 17:22
    • Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
  • 16:01
    • «Оренбург» вырвал победу у «Рубина»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие