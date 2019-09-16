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    Каррера: Я бы с радостью приступил к работе, но для этого нужна команда

    Футбол России Спартак
    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал мнение, что незанятость после увольнения из московского клуба говорит об его уровне.

    Массимо Каррера
    Массимо Каррера

    «Думаю, меня любят потому, что я взял чемпионство со "Спартаком" впервые за 16 лет, потому, что мы выиграли Суперкубок, который команда до этого не выигрывала никогда. Естественно, я не могу быть всеми любим, но это может случиться с каждым в футбольном мире.

    Я бы с радостью приступил к работе, но для этого нужна команда, которая захочет увидеть меня тренером. Ассистировать Конте? Я не отказываюсь от такого варианта и никогда этого не делал.

    Безусловно, если бы он спросил, я бы подумал. Мне было бы приятно поработать с Антонио, я считаю его одним из лучших тренеров мира», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс». 0

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