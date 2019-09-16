Каррера: Я бы с радостью приступил к работе, но для этого нужна команда

Бывший главный тренерпрокомментировал мнение, что незанятость после увольнения из московского клуба говорит об его уровне.

«Думаю, меня любят потому, что я взял чемпионство со "Спартаком" впервые за 16 лет, потому, что мы выиграли Суперкубок, который команда до этого не выигрывала никогда. Естественно, я не могу быть всеми любим, но это может случиться с каждым в футбольном мире.

Я бы с радостью приступил к работе, но для этого нужна команда, которая захочет увидеть меня тренером. Ассистировать Конте? Я не отказываюсь от такого варианта и никогда этого не делал.

Безусловно, если бы он спросил, я бы подумал. Мне было бы приятно поработать с Антонио, я считаю его одним из лучших тренеров мира», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс». 0