«Астон Вилла» — «Вест Хэм»: счет матча 0:0

В матче 5-го тура Английской премьер-лигисыграла вничью с— 0:0.

На 67-й минуте с поля был удален защитник гостей Артур Масуаку.

«Вест Хэм» вместе с пятью командами набрал восемь очков после пяти туров. У «Астон Виллы» четыре очка и 18-е место в таблице АПЛ.