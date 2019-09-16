«Астон Вилла» — «Вест Хэм»: счет матча 0:0

Фрагмент матча
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На 67-й минуте с поля был удален защитник гостей Артур Масуаку.
«Вест Хэм» вместе с пятью командами набрал восемь очков после пяти туров. У «Астон Виллы» четыре очка и 18-е место в таблице АПЛ.
АПЛ. 5-й тур
«Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед» — 0:0
«Астон Вилла»: Хитон, Тэйлор, Энгелс, Гильбер, Мингс, Грилиш, Макгинн, Накамба, Хота, Эль-Гази, Уэсли«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Огбонна, Фредерикс, Масуаку, Диоп, Нобл (Бальбуэна, 90+1), Лансини, Райс, Ярмоленко (Пабло Форнальс, 62), Алле, Фелипе Андерсон (Сабалета, 69)Предупреждения: Масуаку, 23. Грилиш, 28. Нобл, 29. Мингс, 77Удаление: Масуаку, 67