«Тамбов» — ЦСКА: счет матча — 0:2, обзор голов

В Саранске состоялся матч девятого тура Российской Премьер-лиги междуГости выиграли со счетом 2:0.

ЦСКА мог выходить вперед на 66-й минуте, но Федор Чалов не реализовал пенальти.

С 72-й минуты хозяева играли в меньшинстве. Две желтые карточки за минуту получил Валерий Чуперка (первую — за фол, вторую — за споры с арбитром).

В итоге победные мячи «армейцам» удалось забить в концовке. На 84-й минуте Кристиян Бистрович отличился первым касанием после выхода на замену, пробив в «девятку».

А на четвертой добавленной ко второму тайму минуте точку в игре поставил Хердур Магнуссон.

ЦСКА, набрав 19 очков, поднялся на второе место в таблице РПЛ. «Тамбов» с пятью очками идет последним.