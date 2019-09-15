«Тамбов» — ЦСКА: счет матча — 0:2, обзор голов

«Тамбов» — ЦСКА
ЦСКА
ЦСКА мог выходить вперед на 66-й минуте, но Федор Чалов не реализовал пенальти.
С 72-й минуты хозяева играли в меньшинстве. Две желтые карточки за минуту получил Валерий Чуперка (первую — за фол, вторую — за споры с арбитром).
В итоге победные мячи «армейцам» удалось забить в концовке. На 84-й минуте Кристиян Бистрович отличился первым касанием после выхода на замену, пробив в «девятку».
А на четвертой добавленной ко второму тайму минуте точку в игре поставил Хердур Магнуссон.
ЦСКА, набрав 19 очков, поднялся на второе место в таблице РПЛ. «Тамбов» с пятью очками идет последним.
РПЛ. 9-й тур
«Тамбов» — ЦСКА — 0:2 (0:0)
Голы: Бистрович, 84 (0:1). Магнуссон, 90+4 (0:2)Нереализованный пенальти: Чалов, 66 (вратарь)«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Осипенко, Ойеволе, Грицаенко, Таказов (Часовских, 88), Мелкадзе, Тетрашвили, Чуперка, Костюков (Карасев, 79), Аппаев (Хосонов, 82)ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Гогуа (Шарлия, 48), Дивеев, Мариу Фернандес, Обляков, Влашич, Ахметов (Бистрович, 84), Кучаев (Лукас Сантос, 79), Нисимура, ЧаловПредупреждения: Гогуа, 19. Обляков, 44. Чуперка, 72. Магнуссон, 90Удаление: Чуперка, 72 (неспорт. повед.)