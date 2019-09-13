Дзюба: Было бы сверхэгоизмом не дать Дриусси бить пенальти

Нападающий «Зенита»поделился эмоциями после победы над(2:1) в матче 9-го тура РПЛ.

«В целом, очень рад, что удалось победить в столь непростом матче. "Арсенал" — команда очень боевитая, с характером.

Когда они перешли на игру в пять защитников, нам пришлось сложно, нужно было перестраиваться. Самое главное — это победа, три очка.

Что случилось в эпизоде с Азмуном? Я ему сказал, что он должен покинуть поле ближайшим путем. Он начал возмущаться, получил желтую карточку.

Судья сказал, если Азмун пойдет дальше, то получит красную. Так, аккуратненько поднял его. Скоро же Кубок мира по регби. Вот, готовлюсь.

Это футбол, не могут же здесь все быть моменты реализованы. Вон, посмотрите, даже Криштиану с Месси не все забивают. Футбол тем и прекрасен, что невозможно забить все.

Хорошо, что с возвращением Себы Дриусси у нас появляются опасные моменты, мы начинаем комбинировать, играть в привлекательный футбол. Это радует. А голы придут, если правильно играть.

Не ли хотелось забить самому? Называйте меня "Артем Великодушный" (смеется). Вообще это правильно, я надеюсь мне это как-то воздастся потом. Это командная работа.

Я забил сам, уступил пенальти Сердару. Мы должны бить вдвоем. То что он не забил — это случайность. Бывает со всеми. Даже легендарные футболисты промахиваются.

Второй пенальти Себа попросил пробить, потому что у него не было ни одного гола в чемпионате. Он потрясающе работает на команду, так что с моей стороны было бы сверхэгоизмом не дать ему пробить.

Он вообще любимчик, пользуется этим!», — приводит слова игрока пресс-служба «Зенита». 0