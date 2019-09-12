Месси желает видеть Пуйоля на должности спортивного директора «Барселоны»

Как сообщает Marca,считает, чтоявляется отличным кандидатом на пост спортивного директора каталонской. Он хотел бы видеть испанца в этой роли.

«Было бы хорошо, если бы клуб имел стабильность, без стольких изменений в спортивной структуре. Пуйоль был бы идеальным спортивным директором», — цитирует Marca нападающего «блауграна».

Напомним, что ранее спортивным директором клуба был Хосеп Сегура. С ним расторгли контракт, поэтому сейчас эта вакансия свободна. Ранее появилась информация о том, что руководство «Барселоны» уже ведет переговоры с Пуйолем.

Пуйоль являлся защитником команды на протяжении 20 лет. Он выступал за «Барсу» с 1994 по 2014 год. Бывшему капитану даже удалось трижды выиграть трофей Лиги чемпионов. 0