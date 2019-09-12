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    Месси желает видеть Пуйоля на должности спортивного директора «Барселоны»

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    Как сообщает Marca, Лионель Месси считает, что Карлес Пуйоль является отличным кандидатом на пост спортивного директора каталонской «Барселоны». Он хотел бы видеть испанца в этой роли.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    «Было бы хорошо, если бы клуб имел стабильность, без стольких изменений в спортивной структуре. Пуйоль был бы идеальным спортивным директором», — цитирует Marca нападающего «блауграна».

    Напомним, что ранее спортивным директором клуба был Хосеп Сегура. С ним расторгли контракт, поэтому сейчас эта вакансия свободна. Ранее появилась информация о том, что руководство «Барселоны» уже ведет переговоры с Пуйолем.

    Пуйоль являлся защитником команды на протяжении 20 лет. Он выступал за «Барсу» с 1994 по 2014 год. Бывшему капитану даже удалось трижды выиграть трофей Лиги чемпионов. 0

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