Серхио Рамос заступился за Гарета Бэйла

Центральный защитник и капитан мадридскогорешил вступиться за своего коллегу. Футболист рассказал о том, как он относится к увлечению валлийца гольфом.

«Я считаю, что Бэйл является отличным футболистом. Он всегда был очень важен для клуба. Вы можете найти о нём много вещей в прессе. Некоторые сведения верны, некоторые — нет. Мы живём в таком мире, но должны стараться быть выше всего этого.

Что касается того, что было сказано о Гарете, я думаю, время всё расставляет по местам. Его увлечение гольфом? Независимо от того, что каждый игрок делает в своей личной жизни, я думаю, следует уважать его увлечения и даже не обсуждать их. Мы свободны делать то, что хотим, в свободное время.

Безусловно, профессионально вы обязаны команде, клубу и стараетесь быть максимально честными. После этого каждый человек может идти домой с чистой совестью или нет», — цитирует Рамоса Daily Mail. 0