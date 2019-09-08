Саутгейт: Сборной Англии не хватает накала матчей Лиги наций

Главный тренер сборной Англиирассказал о разнице между выступлениями в Лиге Наций УЕФА и квалификации к Евро-2020.

«Пока нам не хватает настолько сложных, напряженных матчей, как в Лиге наций. В тех играх мы многому научились.

Приходится компенсировать их нехватку тренировками. Сложность тренировок должна быть достаточно высока для того, чтобы мы могли на них чему-то учиться и понимать, на что способны футболисты.

Знаю, говорят, что Лига наций стала разочарованием. Когда ты доходишь до полуфинала, ты хочешь пройти дальше и выиграть турнир. Но мы были в уникальных условиях: семеро игроков прибыли за 48 часов до матча.

Думаю, мы сейчас конкурируем с восемью лучшими командами. В удачный для нас день мы способны их обыграть.

Впрочем, Голландия тоже показала в Лиге наций, что способна нас обыграть в удачный для нее день. Это очень плотная группа из восьми команд», — поделился Саутгейт с ВВС. 0