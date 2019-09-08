ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарБразильский сериал. Почему сорвалось возвращение Неймара в «Барсу»
  • 23:59
    • Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC
  • 00:05
    • Франция разгромила Албанию, Турция победила Андорру
  • 23:43
    • Гол Роналду помог Португалии обыграть Сербию в отборе Евро-2020
  • 22:49
    • Футболисты «Барселоны» хотели купить Неймара за свои деньги
  • 22:20
    • Джейми Маррей и Бетани Маттек-Сэндс — победители US Open 2019 в миксте
    Все новости спорта

    Саутгейт: Сборной Англии не хватает накала матчей Лиги наций

    Сборная Англии Футбол Англии Чемпионат мира по футболу-2022 Лига наций
    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о разнице между выступлениями в Лиге Наций УЕФА и квалификации к Евро-2020.

    Гарет Саутгейт
    Гарет Саутгейт

    «Пока нам не хватает настолько сложных, напряженных матчей, как в Лиге наций. В тех играх мы многому научились.

    Приходится компенсировать их нехватку тренировками. Сложность тренировок должна быть достаточно высока для того, чтобы мы могли на них чему-то учиться и понимать, на что способны футболисты.

    Знаю, говорят, что Лига наций стала разочарованием. Когда ты доходишь до полуфинала, ты хочешь пройти дальше и выиграть турнир. Но мы были в уникальных условиях: семеро игроков прибыли за 48 часов до матча.

    Думаю, мы сейчас конкурируем с восемью лучшими командами. В удачный для нас день мы способны их обыграть.

    Впрочем, Голландия тоже показала в Лиге наций, что способна нас обыграть в удачный для нее день. Это очень плотная группа из восьми команд», — поделился Саутгейт с ВВС. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Бразильский сериал. Почему сорвалось возвращение Неймара в «Барсу»
  • Вчера в 20:47
    •
  • Прогноз
  • Финляндия — Италия
  • 4.20
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Найдет ли в себе силы немотивированный «Лос-Анджелес»?
  • «Орландо Сити» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Как крупно Испания обыграет Фареры?
  • Испания — Фареры. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Сохранит ли «Торпедо» лидерство в ФНЛ?
  • «Торпедо» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть4000 рублей для новичков
    Тоже интересно
    Даниил Медведев Теннис Медведев — в финале US Open! Впервые за 15 лет русский теннисист сыграет в матче за «Шлем»СМИ — о победе Медведева в полуфинале US Open Вчера в 11:450
  • 20:56
    • Англия разгромила Болгарию на «Уэмбли», Кейн забил три мяча
  • 17:53
    • Сборная Косово обыграла Чехию и вышла на первое место в группе A
  • 17:34
    • Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии
    Уле Гуннар Сульшер Футбол Дно уже близко. Кто тянет команду Сульшера вниз?«Красные дьяволы» неудачно стартовали в нынешнем сезоне 06/09/2019 в 16:160
  • Экспресс дня

  • Трио лидеров группы H одержат домашние победы
  • 3.84
    •
  • 00:45
    • Саутгейт: Сборной Англии не хватает накала матчей Лиги наций
  • 00:31
    • Спеццирри и Цинк выиграли US Open среди юниоров в парном разряде
  • 23:26
    • Туктамышева: Это будет один из самых интересных и непонятных сезонов
    «Динамо» Москва — «Спартак» Хоккей КХЛ. «Автомобилист» обыграл СКА, «Магнитка» уступила «Витязю», победы ЦСКА и московского «Динамо»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 6 сентября 06/09/2019 в 22:440
  • 17:19
    • Дабл-дабл Адетокунбо не спас Грецию от поражения в матче с США
  • 16:25
    • РПЛ опубликовала расписание матчей 9 тура
  • 16:12
    • «Салават Юлаев» нанес «Сибири» первое поражение в сезоне
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие