Семак ждет возвращения Кокорина

Сергей Семак
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Ранее Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении Кокорина и Павла Мамаева, решение по УДО вступает в силу 17 сентября.
«Моя позиция остается прежней — я бы очень хотел возвращения Саши. У него нет контракта на данный момент, и ему выбирать, но я как тренер, конечно, жду не первый год его появления.
Этот игрок — один из лучших в России, и иметь такого футболиста в команде — мечта любого тренера», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». 0