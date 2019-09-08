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    Семак ждет возвращения Кокорина

    Зенит РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился своим мнением относительно возможного возвращения в команду нападающего Александра Кокорина, который сейчас находится в колонии.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    Ранее Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении Кокорина и Павла Мамаева, решение по УДО вступает в силу 17 сентября.

    «Моя позиция остается прежней — я бы очень хотел возвращения Саши. У него нет контракта на данный момент, и ему выбирать, но я как тренер, конечно, жду не первый год его появления.

  • Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
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    • Этот игрок — один из лучших в России, и иметь такого футболиста в команде — мечта любого тренера», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». 0

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