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    Швейцария разгромила Гибралтар, Дания не справилась с Грузией

    Евро-2020 Сборная Швейцарии Сборная Дании
    Сборная Швейцарии одержала домашнюю победу над командой Гибралтара (4:0) в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе D.

    Сборная Швейцарии
    Сборная Швейцарии

    Счет в матче был открыт на 37-й минуте — отличился Денис Закария.

    На 43-й минуте Адмир Мехмеди удвоил преимущество швейцарцев, а в компенсированное к первому тайму время Рикардо Родригес сделал счет крупным.

    Победную точку на 87-й минуте поставил Марио Гавранович.

    Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
    Швейцария — Гибралтар — 4:0 (3:0)
    Голы: Закария, 37 (1:0). Мехмеди, 43 (2:0). Родригес, 45+4 (3:0). Гавранович, 87 (4:0)Швейцария: Зоммер, Родригес, Шер, Бенито (Штеффен, 65), Эльведи, Джака (Варгас, 74), Фернандес, Закария, Мехмеди, Айети, Эмболо (Гавранович, 55)Гибралтар: Коулинг (Голдвин, 25), Дж.Чиполина, Р.Чиполина, Саджент, Маскаренас-Оливеро, Бритто (Понс, 67), Аннесли, Уокер, Э.Эрнандес, Э.Эрнандес (Кумбс, 58), Де БаррПредупреждение: Дж.Чиполина, 70

    В другом матче группы сборная Дании на выезде сыграла вничью с командой Грузии — 0:0.

    За хозяев весь матч на поле провели полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе и защитник тульского «Арсенала» Гиа Григалава.

    Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
    Грузия — Дания — 0:0
    Грузия: Лория, Григалава, Кашия, Какабадзе, Табидзе, Ананидзе, Окриашвили, Казаишвили, Абурджания (Гвилия, 86), Китейшвили, Квилитая (Даушвили, 90)Дания: Шмайхель, Кьер, А.Кристенсен, Дальсгор, Стрюгер Ларсен, Дилэйни, Эриксен, Хейбьерг (Шене, 73), Поульсен, Брэйтуэйт, Дольберг (Гюткьер, 67)Предупреждения: Григалава, 42. Шене, 87. Какабадзе, 89

    В группе D лидирует Ирландия (11 очков/5 матчей), за которой следуют Дания (9/5), Швейцария (8/4), Грузия (4/5) и Гибралтар (0/5).

    Еще в одном матче дня сборная Румынии в группе F на своем поле обыграла Мальту благодаря единственному голу Георге Пушкаша на 47-й минуте.

    Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
    Румыния — Мальта — 1:0 (0:0)
    Гол: Пушкаш, 47Румыния: Тэтэрушану, Кирикеш, Штефан, Рус, Кипчу, Хаджи (Грозав, 72), Марин (Станчу, 59), Чикылдэу, Бордеяну, Пушкаш (Кешеру, 76), АндонеМальта: Бонелло, Аджус, Борг, Р.Мускат, З.Мускат, Гамбин (Зерафа, 81), Велла (Греч, 86), Фарруджа, Нвоко (Эффьонг, 72), Мбонг, КарболанПредупреждение: Бонелло, 42
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