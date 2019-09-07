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    Кларк: Шотландия позволила сборной России диктовать игру

    Евро-2020 Сборная России Футбол России
    Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк подвел итоги матча пятого тура квалификации Евро-2020 против России (1:2).

    Стив Кларк
    Стив Кларк

    «Я разочарован — мы хорошо готовились и хорошо начали матч, нам нужно понять, почему так все получилось. Мы позволили сборной России диктовать игру, не понимаю, почему мы стали нервничать. Только к концу игры стало что-то получаться, и мы добились права на опасный штрафной.

    Теперь наши шансы на выход из группы очень невысоки, если в понедельник (в матче с бельгийцами) мы не возьмем очки, видимо, еврокампания будет проиграна. Есть еще надежда сыграть с командой Бельгии вничью и победить в Москве. Тогда, возможно, мы квалифицируемся», — цитирует Кларка ТАСС.

    В следующем туре сборная Шотландии на домашнем поле встретится с командой Бельгии 9 сентября. Матч между россиянами и шотландцами в Москве состоится 10 октября. 0

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