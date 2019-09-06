Израиль и Македония сыграли вничью в матче отбора Евро-2020

на своем поле сыграла вничью с(1:1) в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе G.

Счет в матче на 55-й минуте открыли хозяева — отличился Эрана Захави. Спустя девять минут Ариян Адеми с передачи Эгзияна Алиоски сравнял счет.

В турнирной таблице группы G лидирует с 12 очками Польша. Израиль занимает второе место, набрав в пяти играх восемь очков. Далее расположились Австрия (6 очков, 4 матча), Северная Македония (5, 5), Словения (5, 4) и Латвия (0, 4).