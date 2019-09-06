Израиль и Македония сыграли вничью в матче отбора Евро-2020

Фрагмент матча
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Счет в матче на 55-й минуте открыли хозяева — отличился Эрана Захави. Спустя девять минут Ариян Адеми с передачи Эгзияна Алиоски сравнял счет.
В турнирной таблице группы G лидирует с 12 очками Польша. Израиль занимает второе место, набрав в пяти играх восемь очков. Далее расположились Австрия (6 очков, 4 матча), Северная Македония (5, 5), Словения (5, 4) и Латвия (0, 4).
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа G
Израиль — Македония — 1:1 (0:0)
Голы: Захави, 55 (1:0). Адеми, 64 (1:1)Израиль: Марсиано, Бен Харуш (Каяль, 60), Джани, Даса, Эльхамед, Таа, Натхо, Захави, Перец, Даббур (Хемед, 75), СоломонМакедония: Димитриевски, Ристевски, Велковски, Муслиу, Бейтулаи, Адеми, Алиоски, Барди (Спировски, 83), Николов (Трайковски, 75), Эльмас, Несторовски (Пандев, 69)Предупреждения: Николов, 7. Соломон, 89. Эльхамед, 90+3