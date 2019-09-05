ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Радамель ФалькаоФалькао и не только. «Галатасарай» собрал очень крепкий состав
  • 16:37
    • Маркизио может перейти в «Монако»
  • 16:28
    • Черчесов: В матче с Шотландией выйдут те, кто будет делать результат
  • 16:08
    • Названы 55 претендентов на попадание в сборную года ФИФА
  • 15:44
    • Дзюба: Шотландия — очень крепкая команда
  • 14:44
    • «Ювентус» хочет бесплатно подписать трех игроков «МЮ»
    Все новости спорта

    Тренер сборной Шотландии: У нас есть понимание, как будет играть Россия

    Евро-2020 Сборная России Футбол России
    Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал предстоящий 6 сентября отборочный матч Евро-2020 с командой России.

    Стив Кларк
    Стив Кларк

    «В принципе все хорошо, надеюсь выведу сильную команду на поле. Мы с нетерпением ждем игры. Мы только в начале нашего долгого пути. Но не стоит далеко заглядывать в будущее.

    Мы провели хорошую работу, наша игра хороша. В краткосрочной перспективе эти ближайшие матчи будут влиять на наш настрой.

    Не так просто привить основные принципы нашей игры, у нас было всего 4 тренировки и единственное тактическое занятие — сегодня.

    Я надеюсь, что буду работать так, как я всегда работал, делать понятными свои решения для наших игроков.

    Я не считаю, что нужно обязательно уделять внимание именно сегодняшней игре. Впереди три матча, нам нужно собирать максимум очков.

    Надеюсь, что мы продолжим набирать как можно очков и выигрывать. Нам безусловно нужна победа, мы хотим стать большими мальчиками.

    Россия показала на чемпионате мира, что она одна из крупнейших футбольных держав. Но нам нужен результат, и, я надеюсь, завтра мы его достигнем.

    Все меньше и меньше поддержки от фанатов. Да, большая победа позволит нам снова привлечь фанатов на нашу сторону. Надеюсь, так оно и будет.

    Да, у нас достаточно хороший послужной список дома. Думаю, мы сможем продолжить эту традицию. Нам нужен хороший результат, и я надеюсь, что мы сможем его показать.

    Думаю, что мы хорошо подготовились. У нас есть понимание, как будет играть Россия. Я надеюсь, это правильное понимание», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Черчесов ставит на опыт
  • 27/08/2019 в 18:51
    •
  • Прогноз
  • Румыния — Испания
  • 1.62
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испанцы везут в Румынию сильный состав
  • Румыния — Испания. Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • Сможет ли Швейцария взломать ирландскую стену?
  • Ирландия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Боснийцы не будут медлить в игре с Лихтенштейном
  • Босния и Герцеговина — Лихтенштейн. Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть4000 рублей для новичков
    Тоже интересно
    Неймар Футбол Неймар остался в ПСЖ. Кто выиграл, а кто проиграл?Рассматриваем победителей и проигравших из-за несостоявшегося трансфера бразильца Вчера в 14:050
  • 17:05
    • Панарин: Дисквалификация Кузнецова — это шок
  • 16:48
    • Литва потерпела первое поражение на ЧМ-2019 по баскетболу
  • 15:32
    • Состоялась дуэль взглядов Нурмагомедова и Порье
    Антуан Гризманн Футбол Гризманн и остальные. Кто порвал трансферный рынокСамые громкие сделки минувшего лета 03/09/2019 в 20:550
  • Экспресс дня

  • Фавориты разберутся с аутсайдерами
  • 4.63
    •
  • 20:44
    • Тренер сборной Шотландии: У нас есть понимание, как будет играть Россия
  • 20:29
    • Хавбек ЦСКА Ефремов пропустит полгода
  • 20:19
    • Робертсон: Надеюсь, мы сделаем «Хэмпден Парк» неудобным местом для россиян
    Даниил Медведев Теннис Медведев победил Вавринку и американскую публикуСМИ — о победе Медведева над Вавринкой в четвертьфинале US Open Вчера в 11:450
  • 15:14
    • Хэмилтон изучит различные варианты продолжения карьеры
  • 14:58
    • Гран-при Италии останется в Формуле-1 еще на пять лет
  • 20:03
    • Узбекистан с Шомуродовым уступил Палестине
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие