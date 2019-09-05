Тренер сборной Шотландии: У нас есть понимание, как будет играть Россия

Главный тренер сборной Шотландиипрокомментировал предстоящий 6 сентября отборочный матч Евро-2020 с командой России.

«В принципе все хорошо, надеюсь выведу сильную команду на поле. Мы с нетерпением ждем игры. Мы только в начале нашего долгого пути. Но не стоит далеко заглядывать в будущее.

Мы провели хорошую работу, наша игра хороша. В краткосрочной перспективе эти ближайшие матчи будут влиять на наш настрой.

Не так просто привить основные принципы нашей игры, у нас было всего 4 тренировки и единственное тактическое занятие — сегодня.

Я надеюсь, что буду работать так, как я всегда работал, делать понятными свои решения для наших игроков.

Я не считаю, что нужно обязательно уделять внимание именно сегодняшней игре. Впереди три матча, нам нужно собирать максимум очков.

Надеюсь, что мы продолжим набирать как можно очков и выигрывать. Нам безусловно нужна победа, мы хотим стать большими мальчиками.

Россия показала на чемпионате мира, что она одна из крупнейших футбольных держав. Но нам нужен результат, и, я надеюсь, завтра мы его достигнем.

Все меньше и меньше поддержки от фанатов. Да, большая победа позволит нам снова привлечь фанатов на нашу сторону. Надеюсь, так оно и будет.

Да, у нас достаточно хороший послужной список дома. Думаю, мы сможем продолжить эту традицию. Нам нужен хороший результат, и я надеюсь, что мы сможем его показать.

Думаю, что мы хорошо подготовились. У нас есть понимание, как будет играть Россия. Я надеюсь, это правильное понимание», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0