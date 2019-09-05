Гол Джано помог Грузии сыграть вничью с Кореей

Джано Ананидзе
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Счет на 40-й минуте открыл полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе. Спустя восемь минут хавбек «Бордо» Хван Ый-джо сравнял счет, а на 85-й минуте он оформил дубль.
От поражения грузинскую команду спас гол форварда «Гента» Георгия Квилитая.
Товарищеские матчи
Корея — Грузия — 2:2 (0:1)
Голы: Ананидзе, 40 (0:1). Хван Ый Джо, 48 (1:1). Хван Ый Джо, 85 (2:1). Квилитая, 90 (2:2)Грузия: Макаридзе, Кашия, Табидзе, Харабадзе, Какабадзе, Ананидзе (Папунашвили, 57), Окриашвили (Гвилия, 57), Казаишвили (Канкава, 80), Абурджания (Квилитая, 57), Китейшвили (Даушвили, 71), Давиташвили (Лобжанидзе, 73)Предупреждение: Канкава, 90+1