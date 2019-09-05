Армения — Италия: счет матча 1:3, обзор голов

Фрагмент матча
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В составе победителей голами отметились Андреа Белотти (28-я и 80-я минуты) и Лоренцо Пеллегрини (77).
За армянскую сборную точным ударом отметился Александр Карапетян (11), который в компенсированное время первого тайма был удален с поля за вторую желтую карточку.
Италия одержала пятую победу и с 15 набранными очками уверенно лидирует в турнирной таблице группы J. Армения, имея в активе 6 очков, занимает третью строчку.
В следующем матче отборочного раунда Италия сыграет в гостях против Финляндии, а Армения на своем поле встретится со сборной Боснии и Герцеговины.
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
Армения — Италия — 1:3 (1:1)
Голы: Карапетян, 11 (1:0). Белотти, 28 (1:1). Ло.Пеллегрини, 77 (1:2). Белотти, 80 (1:3)Армения: Айрапетян, Амбарцумян, Чалишир, Ароян, К.Оганесян, Барсегян (Адамян, 57), Григорян (Овсепян, 57), Мкртчян, Мхитарян, Казарян (Бабаян, 82), КарапетянИталия: Доннарумма, Флоренци, Бонуччи, Романьоли, Эмерсон, Верратти, Жоржинью, Барелла (Сенси, 69), Кьеза (Ло.Пеллегрини, 61), Белотти, Бернардески (Лазанья, 83)Предупреждения: Верратти, 26. Карапетян, 26. Казарян, 26. Барсегян, 48. Барелла, 59Удаление: Карапетян, 45+1 (грубая игра, вторая ж.к.)