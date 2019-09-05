Армения — Италия: счет матча 1:3, обзор голов

потерпела домашнее поражение от(1:3) в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе J.

В составе победителей голами отметились Андреа Белотти (28-я и 80-я минуты) и Лоренцо Пеллегрини (77).

За армянскую сборную точным ударом отметился Александр Карапетян (11), который в компенсированное время первого тайма был удален с поля за вторую желтую карточку.

Италия одержала пятую победу и с 15 набранными очками уверенно лидирует в турнирной таблице группы J. Армения, имея в активе 6 очков, занимает третью строчку.

В следующем матче отборочного раунда Италия сыграет в гостях против Финляндии, а Армения на своем поле встретится со сборной Боснии и Герцеговины.