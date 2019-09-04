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    Летом ЦСКА пытался подписать Янника Боласье

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    Летом московский ЦСКА пытался заполучить футболиста «Эвертона» Янника Боласье. «Армейцы» были готовы предложить вингеру контракт с годовым окладом в 4,3 млн евро, сообщает Daily Mail.

    Янник Боласье
    Янник Боласье

    Сам же Боласье принял решение не ехать в Россию. Причиной этому послужили его опасения касательно расизма, который имеет место в российском футболе. Но так как «Эвертон» перестал рассчитывать на игрока, то было принято решение отдать его в аренду. Теперь Боласье выступает за «Спортинг».

    В прошлом сезоне нападающий поиграл за «Андерлехт» и «Астон Виллу». В Бельгии он сыграл 17 матчей (6 голов и 3 передачи). За «Виллу» футболист провел 21 поединок (2 гола и 5 передач). 0

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