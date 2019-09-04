Летом ЦСКА пытался подписать Янника Боласье

Летом московскийпытался заполучить футболиста. «Армейцы» были готовы предложить вингеру контракт с годовым окладом в 4,3 млн евро, сообщает Daily Mail.

Сам же Боласье принял решение не ехать в Россию. Причиной этому послужили его опасения касательно расизма, который имеет место в российском футболе. Но так как «Эвертон» перестал рассчитывать на игрока, то было принято решение отдать его в аренду. Теперь Боласье выступает за «Спортинг».

В прошлом сезоне нападающий поиграл за «Андерлехт» и «Астон Виллу». В Бельгии он сыграл 17 матчей (6 голов и 3 передачи). За «Виллу» футболист провел 21 поединок (2 гола и 5 передач). 0