«Вердер» — «Аугсбург»: счет матча 3:2, обзор голов

Бременскийна домашней арене одержал победу над(3:2) в рамках 3-го тура чемпионата Германии.

Дублем в составе хозяев отметился японский нападающий Юйя Осако (6-я и 67-я минуты), еще один гол на свой счет записал Джошуа Сарджент (21).

За гостей два мяча забил швейцарский форвард Рубен Варгас (12-я и 46-я минуты).

Часть матча «Аугсбург» играл в меньшинстве, так как в первом тайме был удален на 34-й минуте защитник Штефан Лихтштайнер.

Бременцы, набрав первые 3 очка, покинули зону вылета и расположились на 13-й строчке турнирной таблицы Бундеслиги. «Аугсбург» с одним набранным очком занимает 16-е место. 0