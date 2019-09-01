«Вердер» — «Аугсбург»: счет матча 3:2, обзор голов

Дублем в составе хозяев отметился японский нападающий Юйя Осако (6-я и 67-я минуты), еще один гол на свой счет записал Джошуа Сарджент (21).
За гостей два мяча забил швейцарский форвард Рубен Варгас (12-я и 46-я минуты).
Часть матча «Аугсбург» играл в меньшинстве, так как в первом тайме был удален на 34-й минуте защитник Штефан Лихтштайнер.
Бременцы, набрав первые 3 очка, покинули зону вылета и расположились на 13-й строчке турнирной таблицы Бундеслиги. «Аугсбург» с одним набранным очком занимает 16-е место. 0