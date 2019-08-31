«Челси» — «Шеффилд»: счет матча 2:2, обзор голов

Лондонскийна своем поле сыграл вничью с(2:2) в матче 4-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче открыли на 19-й минуте хозяева. Аспиликуэта выполнил подачу в центр штрафной площади гостей. Абрахам в борьбе с соперником неудачно пробил головой, но Хендерсон при игре на выходе сыграл неудачно и выронил мяч точно на ногу Абрахаму, а Тэмми воспользовался подарком.

На 42-й минуте Жоржиньо из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади, Иган и О'Коннелл не смогли между собой разобраться, кто должен играть по мячу, в итоге отскок подкараулил Абрахам и точным ударом в левый угол ворот оформил дубль.

Гости отквитали один мяч на 46-й минуте. Энда Стивенс обыграл Аспиликуэту, вошёл в штрафную площадь «Челси», а затем выполнил передачу в центр штрафной площади, Робинсона никто не накрыл и Каллум спокойно пробил в правый угол ворот.

А на 89-й минуте матча Робинсон на левом фланге ушёл от Аспиликуэты, а затем выполнил подачу к линии вратарской «Челси», Томори не смог перехватить мяч, а Курт Зума в борьбе с Муссе срезал мяч в правый угол собственных ворот.

«Челси», набрав пять очков поднялся на девятую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Шеффилд Юнайтед» с пятью очками расположился на восьмом месте.

В следующем туре «Челси» в гостях сыграет против «Вулверхэмптона», а «Шеффилд Юнайтед» на своем поле примет «Саутгемптон».