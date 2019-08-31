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    «Челси» упустил победу над «Шеффилдом» из-за автогола

    «Челси» — «Шеффилд»: счет матча 2:2, обзор голов

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Челси Шеффилд Юнайтед Календарь АПЛ
    Лондонский «Челси» на своем поле сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» (2:2) в матче 4-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче открыли на 19-й минуте хозяева. Аспиликуэта выполнил подачу в центр штрафной площади гостей. Абрахам в борьбе с соперником неудачно пробил головой, но Хендерсон при игре на выходе сыграл неудачно и выронил мяч точно на ногу Абрахаму, а Тэмми воспользовался подарком.

    На 42-й минуте Жоржиньо из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади, Иган и О'Коннелл не смогли между собой разобраться, кто должен играть по мячу, в итоге отскок подкараулил Абрахам и точным ударом в левый угол ворот оформил дубль.

    Гости отквитали один мяч на 46-й минуте. Энда Стивенс обыграл Аспиликуэту, вошёл в штрафную площадь «Челси», а затем выполнил передачу в центр штрафной площади, Робинсона никто не накрыл и Каллум спокойно пробил в правый угол ворот.

    А на 89-й минуте матча Робинсон на левом фланге ушёл от Аспиликуэты, а затем выполнил подачу к линии вратарской «Челси», Томори не смог перехватить мяч, а Курт Зума в борьбе с Муссе срезал мяч в правый угол собственных ворот.

    «Челси», набрав пять очков поднялся на девятую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Шеффилд Юнайтед» с пятью очками расположился на восьмом месте.

    В следующем туре «Челси» в гостях сыграет против «Вулверхэмптона», а «Шеффилд Юнайтед» на своем поле примет «Саутгемптон».

    АПЛ. 4-й тур
    «Челси» (Лондон) — «Шеффилд Юнайтед» (Шеффилд) — 2:2 (2:0)
    Голы: Абрахам, 19, 43. — Робинсон, 46. Зума, 89« Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Эмерсон, Томори, Зума, Баркли (Виллиан, 60), Ковачич (Батшуайи, 83), Пулишич, Жоржиньо, Маунт, Абрахам (Гилмур, 84)«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Болдок, Иган, Башем (Осборн, 84), Стивенс, Ландстрем, Норвуд, Робинсон, Фримэн (Муссе, 79), О`Коннелл, Макберни (Макголдрик, 63)Предупреждение: Макберни (45)
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